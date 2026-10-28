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Опубликовано 28 октября, 20:56

МИД: РФ выражает соболезнования Испании и близким жертв ж/д катастрофы в Толедо

Место железнодорожной катастрофы в Испании. Обложка © ТАСС / AP / Manu Fernandez

Место железнодорожной катастрофы в Испании. Обложка © ТАСС / AP / Manu Fernandez

Россия выразила соболезнования Испании в связи с масштабной железнодорожной катастрофой, произошедшей 28 октября в провинции Толедо. В результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов погибли десятки человек. Соответствующее заявление распространил МИД РФ.

«В Москве выражают искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким многочисленных жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов в провинции Толедо 28 октября», — говорится в сообщении российского дипведомства.

Трагедия произошла утром в районе населённого пункта Урда на железнодорожной линии между Мадридом и Андалусией. После столкновения два вагона одного из составов сошли с рельсов. На место прибыли спасатели, пожарные и медицинские бригады.

Экс-министр труда Испании Фатима Баньес погибла при крушении поездов
Экс-министр труда Испании Фатима Баньес погибла при крушении поездов

Напомним, причиной катастрофы в испанском Толедо мог стать сбой в работе компьютера. По последним данным, погибли 68 человек. Во всей Испании объявляется трёхдневный траур.

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Матвей Константинов
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