МИД: РФ выражает соболезнования Испании и близким жертв ж/д катастрофы в Толедо
Место железнодорожной катастрофы в Испании. Обложка © ТАСС / AP / Manu Fernandez
Россия выразила соболезнования Испании в связи с масштабной железнодорожной катастрофой, произошедшей 28 октября в провинции Толедо. В результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов погибли десятки человек. Соответствующее заявление распространил МИД РФ.
«В Москве выражают искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким многочисленных жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов в провинции Толедо 28 октября», — говорится в сообщении российского дипведомства.
Трагедия произошла утром в районе населённого пункта Урда на железнодорожной линии между Мадридом и Андалусией. После столкновения два вагона одного из составов сошли с рельсов. На место прибыли спасатели, пожарные и медицинские бригады.
Напомним, причиной катастрофы в испанском Толедо мог стать сбой в работе компьютера. По последним данным, погибли 68 человек. Во всей Испании объявляется трёхдневный траур.