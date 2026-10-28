МИД: РФ выражает соболезнования Испании и близким жертв ж/д катастрофы в Толедо

Россия выразила соболезнования Испании в связи с масштабной железнодорожной катастрофой, произошедшей 28 октября в провинции Толедо. В результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов погибли десятки человек. Соответствующее заявление распространил МИД РФ.

«В Москве выражают искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким многочисленных жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов в провинции Толедо 28 октября», — говорится в сообщении российского дипведомства.