Михаил Звинчук находился в Черногории легально, заявила команда «Рыбаря»

Руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука задержали в Черногории после поездки, одной из целей которой была съёмка Цетинского монастыря. По данным команды проекта, на съёмку заранее подали официальный запрос.

В «Рыбаре» заявили, что Звинчук и другие россияне находились в стране легально. Команда проекта также сообщила, что находится на связи с МИД России и рассчитывает на освобождение задержанных.

Позже местные СМИ сообщили, что во время операции у Звинчука и его семьи нашли дроны, цифровую технику, электронные устройства и телефоны.

Кроме него, по данным канала, полиция задержала супругу и сотрудницу проекта Валерию Звинчук, а также ещё троих человек.

Как утверждается, черногорская служба безопасности заранее знала о прибытии россиян и несколько дней следила за ними до задержания.

Цетинский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы — один из главных православных и исторических центров Черногории, расположенный в городе Цетине. Его основал в 1484 году правитель Зеты Иван Црноевич как резиденцию Зетской митрополии; на протяжении веков монастырь был связан и с церковной, и с государственной жизнью страны. Здесь хранятся мощи святителя Петра Цетинского, а также почитаемые христианские святыни — десница Иоанна Крестителя и частица Креста Господня.

Ранее сообщалось, что Михаилу Звинчуку грозит до 15 лет тюрьмы в Черногории. Поводом для столь серьёзных претензий стало подозрение в проведении информационных операций. Местные власти квалифицируют подобную работу как потенциальную «гибридную деятельность».