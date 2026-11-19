Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью в ночь на 19 ноября. В результате атаки никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«За прошедшую ночь в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет», — написал глава региона в MAX.

По предварительным данным, повреждений зданий и объектов инфраструктуры не обнаружено. При этом опасность новых атак БПЛА в области сохраняется.

Миляев призвал жителей соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам. При их обнаружении необходимо обращаться в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 17 ноября над Тульской областью уничтожили 39 беспилотников. Всего с вечера предыдущего дня, по данным губернатора, силы ПВО перехватили 55 дронов. Днём ранее военные сбили ещё десять БПЛА, также обошлось без пострадавших и разрушений.

Однако не все предыдущие атаки проходили без последствий. Так, 12 ноября в посёлке Чернь после налёта беспилотников оказалось повреждено остекление многоквартирного дома. Тогда подразделения ПВО уничтожили три воздушные цели, сведений о пострадавших не поступало.