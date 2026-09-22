Минобороны сообщило о применении ракет «Циркон» при ночном ударе по Украине
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Российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Циркон» морского базирования в ходе ночного массированного удара, сообщила пресс-служба Минобороны.
Часть потребителей в семи регионах Украины осталась без электричества после ночных ударов российских войск. Об отключениях сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Перебои зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.
Напомним , российские военные минувшей ночью нанесли удары по объектам на территории Украины. По данным Минобороны РФ, среди поражённых целей были логистические центры, использовавшиеся в интересах ВСУ. Также ведомство сообщило об ударе по фабрике, выпускавшей боеприпасы для украинской армии.
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