Минобороны сообщило о применении ракет «Циркон» при ночном ударе по Украине

Часть потребителей в семи регионах Украины осталась без электричества после ночных ударов российских войск. Об отключениях сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Перебои зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.