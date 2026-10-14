Минобороны: ВС РФ продолжают бои за пять населённых пунктов под Харьковом

Подразделения группировки войск «Север» продолжают бои за пять населённых пунктов в Харьковской области. Российские военные сжимают кольцо окружения и одновременно расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны РФ.

«В кольце окружения продолжаются бои за Николаевку и Варваровку. <…> В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, непосредственно внутри кольца бои идут за два населённых пункта. Ещё на трёх участках группировка «Север» действует при расширении внешней зоны контроля.

Ситуация на этом направлении меняется практически ежедневно. Ещё 13 октября Минобороны сообщало о боях за Николаевку, Варваровку и Нефедовку, а также о продолжении боевых действий за Приколотное, Котовку и Гогино.

Ранее, 11 октября, Life.ru писал о боях сразу за семь населённых пунктов Харьковской области. Тогда в Минобороны называли Николаевку, Варваровку, Нефедовку, Чёрное, Приколотное, Котовку и Гогино.

Напомним, около полутора месяцев назад стало известно о формировании крупного волчанского котла на северо-востоке Харьковской области. По данным, которые приводил Владимир Путин 1 сентября, в окружении оказалась группировка ВСУ численностью до 2 тысяч человек на площади около 460 квадратных километров. Позднее Life.ru писал, что российские войска начали сжимать окружение с двух сторон, перерезая снабжение и ротацию украинских подразделений. К концу сентября ВС РФ также сообщали о занятии ряда населённых пунктов по периметру котла и дальнейшем продвижении к Приколотному.