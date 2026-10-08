Минобороны: ВС РФ взяли спорткомплекс и зачистили стадион в Доброполье

ВС РФ взяли под контроль спортивный комплекс и зачистили стадион в Доброполье в ДНР. О новом продвижении группировки войск «Центр» сообщили в Минобороны России 8 октября.

Штурмовые подразделения 51-й армии продолжили движение в центральной и северной частях города. Морские пехотинцы наступали на юго-западном направлении и заняли спорткомплекс. Они также зачистили стадион и оставшийся участок парковой зоны.

Всего за сутки под контроль российских подразделений перешли ещё 103 здания. По данным военного ведомства, в ходе боёв были уничтожены более 25 украинских военнослужащих.