Приём мочегонных препаратов ради снижения веса может привести к серьёзным осложнениям, включая нарушения сердечного ритма и повреждение почек. При этом диуретики не помогают избавиться от жировой ткани, а лишь выводят из организма жидкость. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог Елизавета Коноваленко.

По словам специалиста, люди с ожирением нередко сталкиваются с осуждением и негативным отношением окружающих. Страх перед обращением к врачу и желание быстро похудеть могут подталкивать их к самолечению. Одним из опасных способов снижения веса становится бесконтрольное использование мочегонных средств, в том числе петлевых диуретиков.

Коноваленко напомнила, что эти препараты предназначены для лечения определённых заболеваний и состояний, сопровождающихся задержкой жидкости. Их назначают, например, при артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. При этом выбор лекарства и дозировки должен учитывать показания, противопоказания и возможные побочные эффекты.

Почему диуретики не помогают похудеть

Главная проблема заключается в том, что мочегонные препараты не воздействуют на жировую ткань и не устраняют причины развития ожирения. Снижение массы тела после их приёма происходит за счёт выведения жидкости, а не уменьшения количества жира.

После восстановления водного баланса потерянные килограммы могут вернуться. Иногда это заставляет людей повторно принимать препараты или увеличивать дозировку, повышая риск осложнений.

Кроме того, бесконтрольное использование диуретиков способно вызвать обезвоживание и нарушение электролитного баланса. В зависимости от типа лекарства организм может терять важные вещества, необходимые для нормальной работы нервной системы, мышц и сердца.

Особенно опасно снижение уровня калия в крови. Такое нарушение способно спровоцировать сбои сердечного ритма, в том числе опасные для жизни аритмии. Чрезмерная потеря жидкости также может привести к падению артериального давления, головокружению, обморокам и острому повреждению почек.

«Таким образом, человек может заметить временное уменьшение массы тела и объёмов, однако это не свидетельствует о снижении жировой массы. При этом потенциальные последствия бесконтрольного применения мочегонных препаратов могут оказаться гораздо серьёзнее ожидаемого краткосрочного эффекта», — объяснила эндокринолог.

Что делать, если мочегонные уже принимаются для похудения

Врач рекомендует как можно скорее обратиться к специалисту и рассказать, какой препарат использовался, в какой дозировке и как долго. Эндокринолог оценит состояние здоровья, при необходимости назначит анализы для проверки функции почек и уровня электролитов в крови, а также определит дальнейшую тактику.

При появлении выраженной слабости, обмороков, перебоев в работе сердца или значительного уменьшения количества мочи необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

«Не следует самостоятельно пытаться компенсировать потерю жидкости и электролитов бесконтрольным приёмом других препаратов. Если диуретики были назначены врачом для лечения другого заболевания, изменять дозировку или отменять их без согласования со специалистом также не рекомендуется», — предупредила Коноваленко.

Эндокринолог подчеркнула, что лечение ожирения должно быть направлено не только на снижение массы тела, но и на улучшение общего состояния здоровья и уменьшение риска осложнений.

К доказанным подходам относятся коррекция питания, увеличение физической активности и поведенческая поддержка. При наличии медицинских показаний врач может дополнительно назначить лекарственную терапию.

Стратегию снижения веса необходимо подбирать индивидуально с учётом состояния здоровья и особенностей организма.