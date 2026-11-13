Министерство юстиции США получило разрешение суда на изъятие или блокировку криптовалюты стоимостью свыше 1,2 миллиарда долларов, похищенной у крупнейшей криптобиржи Binance. Средства удалось заморозить до того, как хакеры смогли окончательно вывести их из-под контроля правоохранителей. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Речь идёт о части активов, украденных во время масштабной кибератаки 29 октября. Тогда злоумышленники вывели с биржи криптовалюту примерно на 6,3 миллиарда долларов. По данным Минюста, благодаря совместной работе американских спецслужб и представителей криптоиндустрии удалось заморозить более 2,7 миллиарда. Полученное судебное разрешение распространяется на 1,2 миллиарда из этой суммы. Остальные похищенные средства продолжают отслеживать, поскольку преступники пытаются скрыть их происхождение через криптовалютные мосты, миксеры и обменные площадки.

ФБР возложило ответственность за взлом на северокорейскую группировку TraderTraitor, которую американские следователи связывают с военными структурами КНДР. В Вашингтоне утверждают, что подобные кражи используются Пхеньяном для финансирования государственных и оружейных программ. Северная Корея обвинения в причастности к киберпреступлениям отвергает.

Сама Binance оценила ущерб от атаки в 6,3 миллиарда долларов и выделила собственные средства для покрытия потерь пользователей. 12 ноября биржа сообщила о завершении восстановления обеспечения пострадавших активов и представила обновлённые сведения о резервах.

Параллельно американские власти объявили о ликвидации облачной инфраструктуры другой предполагаемой северокорейской хакерской схемы — FaceStealer. По данным ФБР, за последние полтора года с её помощью было похищено более 400 миллионов долларов в криптовалюте. Преступники действовали через поддельные видеозвонки, выдавая себя за знакомых потенциальных жертв.

Для обмана использовались заранее записанные ролики и дипфейки. Во время разговора мошенники имитировали технические неполадки, например отсутствие звука, а затем предлагали установить программу для устранения проблемы. На самом деле пользователь загружал вредоносное ПО, открывавшее злоумышленникам доступ к криптокошелькам, личным данным и рабочим системам. Иногда деньги похищали лишь спустя несколько месяцев после заражения компьютера.

Среди целей атак оказались разработчики программного обеспечения и сотрудники криптовалютных компаний. ФБР изъяло более 900 записей с веб-камер пострадавших, которые могли использоваться для дальнейшего обмана их знакомых. Следователи также предупредили об угрозе проникновения хакеров в инфраструктуру открытого программного обеспечения.

Ранее Life.ru рассказывал, что подготовка к атаке на Binance началась ещё в июне. Злоумышленники использовали фальшивые собеседования, вредоносный код и инструменты искусственного интеллекта, чтобы проникнуть во внутренние системы компании. По предварительным данным биржи, они получили доступ к сервису подписания транзакций через скомпрометированные учётные данные. После обнаружения взлома ФБР и Секретная служба США подключились к поиску похищенных активов. Тем временем восстановление операций сопровождалось массовым оттоком клиентских средств: 1 ноября пользователи вывели с площадки на 3,64 миллиарда долларов больше, чем внесли, всего за девять с половиной часов.