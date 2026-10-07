Мишустин открыл заседание кабмина поздравлением Путину с днём рождения

Премьер-министр Михаил Мишустин открыл заседание правительства поздравлением Владимиру Путину с днём рождения. От имени кабмина он пожелал президенту крепкого здоровья, реализации намеченных планов и успеха в решении поставленных задач.

Глава правительства также заверил, что министры сделают всё необходимое для достижения национальных целей развития. Отдельно он назвал одной из ключевых задач повышение качества жизни россиян. После этих слов Мишустин перешёл к рабочей повестке заседания.

«Хочу от имени правительства поздравить Владимира Владимировича Путина с днём рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, реализации задуманных планов и задач, хочу также заверить, что кабинет министров сделает всё необходимое для выполнения национальных целей развития, повышения качества жизни наших людей», — сказал премьер-министр.