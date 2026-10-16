Могила без креста и отец под боком: «‎Студентку из морозилки» похоронили как неизвестную

В Волжском Волгоградской области 21-летнюю Алексу Чередникову, тело которой обнаружили в холодильнике, похоронили как неопознанную и невостребованную. Проститься с девушкой пришли только несколько знакомых. Об этом сообщает портал V1.ru.

Похороны состоялись 15 октября на кладбище № 4. За всё время нахождения тела в морге никто из родственников за ним не обратился. На захоронении нет креста и венков: вместо имени установлена табличка «неизвестная женщина» с датой погребения.

Знакомые принесли на прощание цветы и шоколадку. По сведениям издания, официальному установлению личности препятствует состояние останков, поэтому назначено исследование ДНК.

На том же кладбище покоится отец девушки, Александр Чередников. Мужчина подписал контракт с Минобороны и собирался отправиться в зону боевых действий, но 28 сентября умер в госпитале на фоне тяжёлых заболеваний. Его похоронили 7 октября.