Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 15:05

Могила без креста и отец под боком: «‎Студентку из морозилки» похоронили как неизвестную

Найденную в холодильнике девушку из Волжского похоронили как неизвестную

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

В Волжском Волгоградской области 21-летнюю Алексу Чередникову, тело которой обнаружили в холодильнике, похоронили как неопознанную и невостребованную. Проститься с девушкой пришли только несколько знакомых. Об этом сообщает портал V1.ru.

Похороны состоялись 15 октября на кладбище № 4. За всё время нахождения тела в морге никто из родственников за ним не обратился. На захоронении нет креста и венков: вместо имени установлена табличка «неизвестная женщина» с датой погребения.

Знакомые принесли на прощание цветы и шоколадку. По сведениям издания, официальному установлению личности препятствует состояние останков, поэтому назначено исследование ДНК.

На том же кладбище покоится отец девушки, Александр Чередников. Мужчина подписал контракт с Минобороны и собирался отправиться в зону боевых действий, но 28 сентября умер в госпитале на фоне тяжёлых заболеваний. Его похоронили 7 октября.

Унёс тайну в могилу: Отец убитой в Волжском «‎студентки из морозилки» умер в военном госпитале
Унёс тайну в могилу: Отец убитой в Волжском «‎студентки из морозилки» умер в военном госпитале

Ранее Life.ru сообщал о страшной находке в обесточенной квартире Волжского, где в холодильнике обнаружили тело молодой женщины. Впоследствии выяснилось, что отец погибшей уехал из города, после чего правоохранители начали устанавливать его местонахождение. Позже выяснилось, что её труп пролежал там несколько месяцев.

Больше новостей о резонансных преступлениях, расследованиях и судах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar