Мокрая подушка и 37.2°: Онколог призвал не списывать эти симптомы на осень и простуду

Регулярное повышение температуры до 37,1–37,3 градуса по вечерам в сочетании с сильной ночной потливостью — повод обратиться к врачу. Такие симптомы не стоит автоматически объяснять осенним холодом или затянувшейся простудой, рассказал Life.ru врач-онколог Евгений Черёмушкин.

По словам специалиста, насторожить должны именно повторяющиеся проявления без понятной причины. Особенно если к ним присоединяется непреднамеренное снижение веса.

«Если мы берём лимфому, то там наблюдается типичная триада: потливость, потеря веса и лихорадка. Потеря веса составляет около 10% за полгода», — объяснил онколог.

Характер температурных «качелей», отметил Черёмушкин, бывает разным: температура может подниматься волнообразно либо некоторое время держаться, а затем снижаться. При неинфекционной причине антибиотики проблему не устраняют.

Врач объяснил, что температурная реакция может быть связана с цитокинами — веществами, участвующими в работе иммунной системы и влияющими на центр терморегуляции. Подобные проявления встречаются при разных заболеваниях, включая хронические инфекции и опухолевые процессы. Поэтому установить причину по одной лишь температуре или мокрой подушке невозможно.

«В первую очередь необходимо обратиться к врачу и объяснить ситуацию: “У меня держится температура, я интенсивно потею ночами, вся подушка мокрая, хотя не было контакта с больными и никаких особых причин для этого нет”», — посоветовал Черёмушкин.

По его словам, одним из первых шагов может стать анализ крови с оценкой лейкоцитарной формулы. Дальнейшие обследования врач подбирает с учётом жалоб и результатов осмотра. Сам по себе анализ крови не позволяет подтвердить или исключить лимфому.

При этом температура 37,2 градуса сама по себе не является признаком рака. В диагностических критериях так называемых B-симптомов лимфомы указывается необъяснимая лихорадка выше 38 градусов, обильная ночная потливость и потеря более 10% массы тела за шесть месяцев. Эти симптомы могут иметь и другие причины — важны их стойкость и сочетание.

Ранее хирург-онколог Анастасия Фатьянова назвала обильную ночную потливость одним из поводов проверить здоровье. Особого внимания, по её словам, требует состояние, при котором приходится менять одежду или постель.