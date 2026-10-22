«Мосфильм» начал проверку из-за скандального лонгслива Егора Крида

Киноконцерн «Мосфильм» начал юридическую проверку из-за скандального лонгслива с изображением из фильма «Иди и смотри», в котором Егор Крид появился в своём клипе. Студия назвала недопустимым превращение образа главного героя военной драмы в коммерческий принт и не исключила мер по защите авторских прав. Об этом говорится в официальном заявлении киноконцерна.

«Права на использование постера, кадров, названия или персонажей фильма «Иди и смотри» студия не предоставляла», — подчеркнули в пресс-службе.

В «Мосфильме» пояснили, что московский концептстор КМ20, выпустивший спорную одежду, не обращался за разрешением. Киноконцерн также не участвовал в разработке, производстве или продаже изделия. Теперь юристы изучают обстоятельства использования изображения и определяют, какие действия можно предпринять.

Особое возмущение студии вызвало изменение внешности главного героя картины и размещение коммерческой информации поверх постера. В киноконцерне напомнили, что фильм Элема Климова посвящён трагедии мирных жителей Белоруссии, сотни деревень которой нацисты уничтожили вместе с населением.

«Мосфильм» подчеркнул, что принципиально не предоставляет права на использование своих военных картин для рекламы, создания модной одежды или другой коммерческой продукции. Сотрудничество с брендами допускается лишь для ограниченного перечня фильмов, причём изображения разрешается использовать только в оригинальном виде, без переработки.

После завершения проверки киноконцерн решит, следует ли принимать юридические меры для защиты исключительных прав на картину. Пока о подаче иска или других конкретных действиях не сообщается.

Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг Егора Крида, который появился в клипе «Милый ублюдок» в лонгсливе с изменённым постером советского фильма «Иди и смотри». Дизайнеры добавили главному герою картины татуировки и пирсинг, а поверх изображения разместили коммерческую информацию. Пользователи соцсетей обвинили певца в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны. Лонгслив продавался в московском концептсторе КМ20 за 38 600 рублей, однако позднее исчез из продажи. После волны критики Крид заблюрил спорный принт в своём клипе.