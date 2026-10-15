Мосгорсуд 21 октября рассмотрит жалобы на приговор Сергею Фургалу

Мосгорсуд 21 октября рассмотрит апелляционные жалобы Сергея Фургала и других осуждённых, которым вынесли приговор по уголовному делу. Экс-губернатор Хабаровского края добивается оправдания после того, как по совокупности двух дел получил 25 лет колонии строгого режима. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание назначено на 9:30. Адвокат Фургала Дарья Грибанова ранее заявила, что защита просила суд оправдать её подзащитного.

Первый приговор Фургалу вынесли в феврале 2023 года. Его признали виновным в организации двух убийств и покушения на убийство, совершённых в начале 2000-х годов. В декабре 2025 года Бабушкинский суд Москвы вынес второй приговор — по так называемому экономическому делу. Именно после него общий срок лишения свободы для экс-губернатора составил 25 лет.

Ранее Life.ru писал, что Михаил Тимофеев, которого российские правоохранительные органы связывают с делом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, объявлен в международный розыск. Тимофеев проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. За организацию этого преступления Фургал ранее был осуждён. По данным следствия, фигуранту также вменяются другие эпизоды, включая незаконный оборот оружия и попытку убийства.