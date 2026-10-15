Владимир Зеленский показал своё истинное лицо, раскритиковав американского миллиардера Илона Маска из-за ограничений работы Starlink для ВСУ. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Зеленский — мошенник, лжец, марионетка и диктатор. Он никак не герой», — написал обозреватель.

Боуз также выразил недоумение по поводу того, что некоторые люди до сих пор не понимают истинной сущности украинского руководства. Происходящее вокруг Зеленского он сравнил с клоунским шоу, раскритиковав сложившийся на Западе образ главы киевского режима.

Поводом для резкого высказывания стало интервью Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану. Во время беседы тот назвал решение Маска ограничить работу спутниковой связи большой ошибкой. По словам главы киевского режима, подобные действия могут привести к человеческим жертвам.

Ранее компания SpaceX без предупреждения ограничила работу терминалов Starlink, что сорвало ряд операций ВСУ. Связь начала пропадать при движении оборудования на скорости свыше 160 километров в час. Особенно серьёзные трудности возникли у подразделений, использующих беспилотники.

Сам Боуз и прежде выступал с жёсткой критикой Зеленского. В сентябре журналист заявил, что украинский политик добился для собственной страны именно тех последствий, которых желал России. Обозреватель связал происходящее на Украине с решениями киевского руководства.