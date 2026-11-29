«Можно заразиться»: Врач оценил риск эпидемии оспы обезьян в России
Врач Кондрахин не видит оснований ожидать эпидемии оспы обезьян в России
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Случаи оспы обезьян в Санкт-Петербурге пока не дают оснований ожидать эпидемии в России, считает терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, от заболевшего человека вирус передаётся преимущественно при тесном контакте.
«Грубо говоря, если человек заболел, то только при близком взаимодействии можно заразиться», — пояснил врач в беседе с NEWS.ru.
Тем, кто недавно вернулся из региона, где распространяется инфекция, специалист посоветовал обратить внимание на необычные высыпания. Если на коже появились волдыри, стоит обратиться к врачу и рассказать о поездке.
Напомним, вечером 26 ноября анализы подтвердили оспу обезьян у двух пациентов в Петербурге. На следующий день инфекцию выявили ещё у одного человека, вернувшегося из туристической поездки. Позднее в Боткинской больнице сообщили, что состояние третьего пациента стабильно.