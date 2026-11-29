Случаи оспы обезьян в Санкт-Петербурге пока не дают оснований ожидать эпидемии в России, считает терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, от заболевшего человека вирус передаётся преимущественно при тесном контакте.

«Грубо говоря, если человек заболел, то только при близком взаимодействии можно заразиться», — пояснил врач в беседе с NEWS.ru.