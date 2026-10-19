«Мы убиты горем»: Синди Кроуфорд и её семья прервали молчание спустя месяц после смерти сына

Американская супермодель Синди Кроуфорд впервые публично рассказала о боли после смерти 27-летнего сына Пресли Гербера. Спустя почти месяц после трагедии она вместе с мужем Рэнди Гербером и дочерью Кайей опубликовала трогательные послания в память о нём.

Сестра Пресли поделилась архивными кадрами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kaiagerber

Кроуфорд поделилась чёрно-белым портретом Пресли с ангельскими крыльями и обращением от всей семьи. «Мы безмерно убиты горем из-за потери нашего любимого сына и брата. Мы благодарны судьбе за 27 лет, которые Пресли был с нами», — говорится в публикации. Родные назвали его добрым и чутким человеком, которого всегда будут любить.

Синди Кроуфорд впервые высказалась о смерти 27-летнего сына Пресли. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ cinycrawford

Особенно эмоциональным получилось прощание младшей сестры Пресли. Кайя выложила архивные детские фотографии и видео, а также посвятила брату большое письмо. Она призналась, что пыталась найти утешение в книгах, но ни одна из них не помогла справиться с потерей.

«Ты знаешь, как сильно я любила быть твоей сестрой. Это всегда было и навсегда останется тем, что я больше всего люблю в себе», — написала Кайя. Она назвала Пресли своим лучшим другом, защитником и главным учителем, признавшись, что жизнь без него уже никогда не будет прежней.

Отец семейства Рэнди Гербер тоже поделился воспоминаниями о сыне. Он опубликовал детское видео Пресли и Кайи, сопроводив его словами: «Моя жизнь, мой мир, моё сердце. Мгновение, которое навсегда останется со мной».