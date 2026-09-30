Дрожащие руки и пустой рехаб: Появилось предсмертное видео 27-летнего сына Синди Кроуфорд

В Сети появилось видео, которое 27-летний Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, снял незадолго до смерти в центре восстановления в Санта-Монике. Запись опубликовало Page Six со ссылкой на источник, близкий к семье.

На кадрах Гербер показывает помещение, где он находился: спальню с двумя кроватями и ванной, лестницу, балкон и двор со столом для пинг-понга. Молодой человек одет в белую майку и чёрные брюки. На видео заметно, что у него дрожат руки, однако определить по записи причину его состояния невозможно.

В дни перед смертью Пресли вёл себя не так, как обычно. По словам собеседника издания, Кроуфорд тяжело переживает потерю сына, с которым была очень близка.