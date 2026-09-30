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Опубликовано 30 сентября, 17:38

Дрожащие руки и пустой рехаб: Появилось предсмертное видео 27-летнего сына Синди Кроуфорд

Появилось последнее видео 27-летнего сына Синди Кроуфорд перед смертью

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ presleygerber

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ presleygerber

В Сети появилось видео, которое 27-летний Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, снял незадолго до смерти в центре восстановления в Санта-Монике. Запись опубликовало Page Six со ссылкой на источник, близкий к семье.

На кадрах Гербер показывает помещение, где он находился: спальню с двумя кроватями и ванной, лестницу, балкон и двор со столом для пинг-понга. Молодой человек одет в белую майку и чёрные брюки. На видео заметно, что у него дрожат руки, однако определить по записи причину его состояния невозможно.

В дни перед смертью Пресли вёл себя не так, как обычно. По словам собеседника издания, Кроуфорд тяжело переживает потерю сына, с которым была очень близка.

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Пресли Гербер умер утром 20 сентября в возрасте 27 лет в рехабе Resolutions Living в Санта-Монике. По данным Los Angeles Times, учреждение работает как дом сопровождаемого трезвого проживания и не имеет лицензии на оказание медицинской помощи непосредственно в этом здании. Экстренные службы получили сначала сообщение об остановке сердца, а затем о возможной передозировке. Отдельные вопросы возникли вокруг лечения модели. По данным TMZ, врач продолжал назначать Герберу кетамин, несмотря на его проблемы с зависимостью.

Пресли публично рассказывал о зависимости, панических атаках и сложностях с назначенными ему препаратами. За девять месяцев до смерти он говорил, что обращался примерно к 15 специалистам и нуждался в более чётком контроле лечения. После его гибели нарколог Василий Шуров в беседе с Life.ru допустил, что следствию стоит проверить и вероятность врачебной ошибки.

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Милена Скрипальщикова
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