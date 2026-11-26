Болгария согласилась участвовать в новой кредитной программе Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро, но исключительно в той её части, которая предусматривает финансирование гражданских нужд. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев перед началом саммита ЕС в Брюсселе, передаёт Reuters.

София готова присоединиться к невоенной составляющей кредитного пакета объёмом до 20 миллиардов евро. При этом болгарские власти намерены сосредоточить свою помощь в районах проживания болгарской диаспоры на Украине.

Разделить финансовую поддержку Киева на две части ранее предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На военные нужды предполагается направить до 25 миллиардов евро. Такой механизм должен помочь привлечь к программе государства, выступающие против финансирования поставок вооружений Украине.

Напомним, ещё 12 ноября стало известно, что Брюссель рассматривает возможность освободить Болгарию, Венгрию, Словакию и Чехию от участия в новом займе. Германия, напротив, настаивает на распределении финансовых обязательств между всеми членами объединения.

При этом расходы Евросоюза на обслуживание украинских кредитов в следующем семилетнем бюджетном периоде могут достигнуть 60 миллиардов евро. Дополнительный заём обсуждается на фоне решения Совета ЕС утвердить транш на 45 миллиардов евро в рамках ранее согласованной кредитной программы общим объёмом 90 миллиардов.