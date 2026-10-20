На помощь пострадавшим от атаки БПЛА в Сызрани направили 300 млн рублей
Обложка © Life.ru
Около 300 миллионов рублей направили на помощь жителям многоквартирного дома в Сызрани Самарской области, пострадавшего при атаке украинских беспилотников 22 апреля. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налогам сообщила заместитель председателя регионального правительства, министр финансов Ольга Собещанская.
«Дом в Сызрани, пострадавший в результате теракта, — общая сумма там порядка 300 млн», — уточнила чиновница.
Во время апрельской атаки в городе были повреждены многоквартирные и частные дома, а также общественные здания. В одном из жилых домов частично обрушился подъезд. Погибли два человека, ещё 12 получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Ранее Life.ru сообщал, что жертвами атаки на Сызрань стали 64-летняя женщина и её 12-летняя внучка, приехавшая погостить. После трагедии губернатор Вячеслав Федорищев ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации регионального характера и пообещал материальную поддержку семьям погибших, пострадавшим и владельцам повреждённого жилья.
При этом из разрушенного дома спасатели эвакуировали 39 человек, ещё четверых, включая ребёнка, удалось извлечь из-под завалов. Для жильцов организовали пункт временного размещения. К ликвидации последствий привлекли более 300 специалистов и свыше 80 единиц техники, а МЧС направило в Сызрань дополнительные подразделения спасателей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.