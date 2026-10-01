На здравоохранение в России в 2027 году направят почти 1,82 трлн рублей

Почти 1,82 трлн рублей планируется направить из федерального бюджета России на здравоохранение в 2027 году. Такая сумма предусмотрена в пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшую трёхлетку.

В 2028 году расходы по разделу «Здравоохранение» планируется увеличить почти до 1,984 трлн рублей.

Ещё через год объём финансирования должен превысить 2,131 трлн рублей.

Ранее Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Life.ru также разбирал основные параметры новой трёхлетки: в частности, около 278 млрд рублей за три года предусмотрено на модернизацию первичного звена здравоохранения.

При этом федеральный раздел «Здравоохранение» — не единственный источник финансирования медицины. Ранее Life.ru рассказывал о рекордном бюджете системы ОМС на 2026 год: на бесплатную медицинскую помощь планировалось направить 4,8 трлн рублей.