«Начнут втихаря уезжать»: В Британии описали возможный исход власти Зеленского из Киева

Подразделения украинских министерств со временем могут начать непублично покидать Киев из-за ухудшения работы городской инфраструктуры. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По словам Меркуриса, постоянные воздушные атаки, перебои с транспортом и топливом, а также повреждения центров обработки данных осложняют повседневную работу гражданской администрации.

«Вполне возможно, что подразделения различных министерств Украины со временем начнут втихаря уезжать. <…> Посольства, неправительственные организации и гражданские администраторы покинут Киев», — заявил он.

Аналитик также допустил, что вслед за государственными структурами столицу может покинуть часть жителей, если условия жизни в городе продолжат ухудшаться.