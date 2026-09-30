«Начнут втихаря уезжать»: В Британии описали возможный исход власти Зеленского из Киева
Меркурис допустил тайный отъезд украинских ведомств из Киева
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Подразделения украинских министерств со временем могут начать непублично покидать Киев из-за ухудшения работы городской инфраструктуры. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По словам Меркуриса, постоянные воздушные атаки, перебои с транспортом и топливом, а также повреждения центров обработки данных осложняют повседневную работу гражданской администрации.
«Вполне возможно, что подразделения различных министерств Украины со временем начнут втихаря уезжать. <…> Посольства, неправительственные организации и гражданские администраторы покинут Киев», — заявил он.
Аналитик также допустил, что вслед за государственными структурами столицу может покинуть часть жителей, если условия жизни в городе продолжат ухудшаться.
Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев утверждал, что 8 сентября из восточной части Киева начали вывозить документацию судов, прокуратуры и других государственных учреждений. 30 сентября по Киеву и Киевской области был нанесён новый массированный удар. Минобороны России заявило о поражении энергетических объектов и коммуникационного центра, тогда как украинская сторона сообщала также о повреждениях гражданской инфраструктуры и жертвах. Ранее Life.ru также писал о прекращении работы дата-центра Cosmonova в Киеве после удара. В компании сообщали, что специалисты занимаются переносом данных и восстановлением инфраструктуры.
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