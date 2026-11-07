Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине и заявил, что не рассчитывает на скорое прекращение боевых действий. На фоне подготовки переговоров в Абу-Даби глава немецкого оборонного ведомства также потребовал участия европейских стран в мирном процессе. Об этом сообщает телеканал n-tv со ссылкой на интервью министра медиагруппе Funke.

Писториус считает, что действия американского лидера за последние месяцы не дали оснований ожидать быстрого завершения конфликта.

«События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведёт к прекращению огня или даже к миру», — заявил министр.

По его мнению, соглашение между Москвой и Вашингтоном, заключённое без полноценного участия Киева и европейских государств, было бы неприемлемым. Писториус подчеркнул, что Европа должна присутствовать за столом переговоров, поскольку именно ей впоследствии придётся участвовать в обеспечении безопасности на континенте.

Глава Минобороны ФРГ также поставил под сомнение возможность возложить на европейские страны ответственность за соблюдение будущих мирных договорённостей, если их не допустят к самому процессу их подготовки.

Заявление прозвучало в преддверии нового раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, запланированного на 10–11 ноября. Как ранее сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, встреча должна состояться на уровне переговорных делегаций. Среди предполагаемых тем — прекращение конфликта, гарантии безопасности и гуманитарные вопросы.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке консультаций представителей Евросоюза, США, НАТО и Украины в Брюсселе. Европейские страны собирались согласовать позиции по вопросам послевоенного восстановления Украины и будущих гарантий безопасности. При этом между Брюсселем и Вашингтоном сохранялись разногласия относительно отдельных условий урегулирования.

Кроме того, страны Евросоюза столкнулись с трудностями при выборе собственного переговорщика для диалога с Россией. По данным СМИ, среди возможных кандидатов рассматривались несколько действующих европейских лидеров, однако единой позиции по этому вопросу Брюссель пока не выработал.