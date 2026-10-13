«Надёжная связь и суверенитет»: В МИД рассказали о российских системах спутникового интернета

Российские разработчики систем спутникового интернета готовы обеспечить иностранным партнёрам суверенитет и безопасность при использовании таких технологий. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

По словам дипломата, отечественные решения в этой сфере могут не только предоставлять стабильную связь, но и учитывать интересы государств, которые используют соответствующие технологии. Алимов противопоставил такой подход западным системам спутникового интернета.

«На контрасте с этим отечественные разработчики подобных систем готовы не только предоставлять надёжную связь, но и обеспечивать суверенитет и безопасность своих иностранных партнёров», — подчеркнул замглавы МИД.

Алимов отметил, что западные спутниковые системы активно используются для вмешательства во внутренние дела государств. В частности, дипломат заявил об их применении для координации протестных акций.

По его словам, с подобной проблемой Иран сталкивается регулярно с 2022 года. Алимов сделал это заявление по итогам II Глобального цифрового форума.