«Надёжная связь и суверенитет»: В МИД рассказали о российских системах спутникового интернета
Алимов: Системы спутникового интернета РФ обеспечивают суверенитет
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские разработчики систем спутникового интернета готовы обеспечить иностранным партнёрам суверенитет и безопасность при использовании таких технологий. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
По словам дипломата, отечественные решения в этой сфере могут не только предоставлять стабильную связь, но и учитывать интересы государств, которые используют соответствующие технологии. Алимов противопоставил такой подход западным системам спутникового интернета.
«На контрасте с этим отечественные разработчики подобных систем готовы не только предоставлять надёжную связь, но и обеспечивать суверенитет и безопасность своих иностранных партнёров», — подчеркнул замглавы МИД.
Алимов отметил, что западные спутниковые системы активно используются для вмешательства во внутренние дела государств. В частности, дипломат заявил об их применении для координации протестных акций.
По его словам, с подобной проблемой Иран сталкивается регулярно с 2022 года. Алимов сделал это заявление по итогам II Глобального цифрового форума.
Россия развивает собственную низкоорбитальную систему спутниковой связи «Рассвет», которая должна стать отечественной альтернативой зарубежным сетям. В марте Life.ru сообщал о выводе на орбиту первых 16 серийных аппаратов группировки, созданной «Бюро 1440». Развёртывание группировки продолжилось летом. В июле «Бюро 1440» вывело на орбиту вторую партию спутников, оснащённых связью на архитектуре 5G NTN и межспутниковыми лазерными терминалами. Одновременно российская компания уже представила оборудование для подключения к будущей сети. 6 октября Life.ru писал о линейке абонентских терминалов «Бюро 1440», включая устройство для промышленных объектов со скоростью передачи данных до 700 Мбит/с. Проект предполагает дальнейшее существенное расширение орбитальной группировки. Life.ru сообщал, что к 2035 году число спутников «Рассвета» планируют увеличить до 900 аппаратов, а система должна обеспечивать глобальное покрытие.
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