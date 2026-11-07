Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал Владимира Зеленского после его заявления о Демократической партии США и отношениях с Россией. Поводом стали слова украинского лидера о надеждах на усиление американской поддержки Киева после промежуточных выборов в Конгресс.

Хинкл не стал скрывать своего отношения к Зеленскому и выступил с оскорбительным комментарием в социальной сети X.

«Зеленский — паразит, обворовывающий американских налогоплательщиков», — написал журналист.

Ранее Зеленский в интервью CNN выразил надежду, что победившие на выборах демократы продолжат поддерживать Украину и не станут искать компромиссов между Киевом и Москвой. По его мнению, усиление американской помощи может повлиять на позицию России в вопросе урегулирования конфликта.

Высказывание прозвучало после промежуточных выборов в США, по итогам которых Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса. Новый состав американского парламента приступит к работе в январе 2027 года.

Однако перспективы дальнейшей поддержки Украины остаются предметом разногласий даже внутри американских партий. Ранее Life.ru сообщал, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о постепенном снижении интереса к Киеву среди республиканцев и демократов. По его оценке, в обеих партиях усиливаются политические группы, для которых украинский вопрос не является приоритетным.

При этом эксперты сомневаются, что изменение партийного большинства автоматически вернёт прежние объёмы американской помощи. Как писал Life.ru со ссылкой на Berliner Zeitung, даже победа демократов не гарантирует возвращения к политике времён Джо Байдена. Среди препятствий издание называло ограниченные запасы американского вооружения, другие внешнеполитические обязательства Вашингтона и изменение приоритетов избирателей.