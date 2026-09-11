«Нам не отказывали»: Казахстан опроверг слухи о заявке на Евровидение — 2027

Казахстан не подавал заявку на участие в Евровидении-2027, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения об отказе со стороны Европейского вещательного союза. Об этом РИА «Новости» сообщили в государственной телерадиокомпании «Хабар».

«Агентство «Хабар» официально опровергает распространяемые в СМИ и социальных сетях слухи о направлении заявки на участие Казахстана в международном песенном конкурсе Евровидение-2027. Данные сведения полностью не соответствуют действительности», — заявили в компании.

В «Хабаре» подчеркнули, что сейчас переговоров об участии Казахстана в конкурсе не ведётся, национальный отбор также не планируется.

При этом взаимодействие с Европейским вещательным союзом по этой теме действительно было. 4 июля 2025 года «Хабар» направил в EBU письмо с просьбой рассмотреть возможность участия Казахстана в «Евровидении-2026», а также изменения статуса компании в союзе. Ответ поступил 29 января 2026 года. В EBU сообщили, что участие Казахстана в конкурсе 2026 года невозможно из-за действующих требований организации.

Сейчас «Хабар» остаётся ассоциированным членом Европейского вещательного союза и продолжает сотрудничество с организацией в предусмотренных для такого статуса форматах.

Ранее Life.ru сообщал, что «Евровидение-2027» впервые в истории пройдёт в Болгарии. Конкурс примет Бургас, полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, а финал запланирован на 15 мая.