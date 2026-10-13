Наследство с тяжёлым шлейфом: «Теслу» покойного Старовойта не могут продать уже целый год
Tesla покойного Старовойта больше года стоит на спецстоянке без покупателей
Обложка © Telegram / roman_starovoyt
Личный электромобиль Tesla, принадлежавший покойному экс-главе Министерства транспорта РФ Роману Старовойту, уже на протяжении года простаивает без движения на специальной стоянке среди заброшенных машин. Как сообщает Telegram-канал SHOT, транспортное средство до сих пор не удалось реализовать — покупателей на автомобиль с печальной историей так и не нашлось.
Процедура прекращения государственного учёта иномарки была проведена в ГИБДД осенью 2025 года — ориентировочно через три месяца после ухода чиновника из жизни. В учётных документах основанием для аннулирования регистрации официально зафиксирована кончина собственника. Сразу после этого транспорт переместили на территорию отстойника. При этом сдать электрокар в утиль по закону невозможно, поскольку он юридически входит в наследственную массу.
Роман Старовойт свёл счеты с жизнью в середине лета 2025 года, вскоре после ухода с министерского поста. В дальнейшем против него дал свидетельские показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, ранее работавший его заместителем. В рамках уголовного преследования бывшему руководителю ведомства могло грозить до двух десятилетий тюремного заключения. Сам Смирнов по итогам судебного процесса получил 14 лет колонии строгого режима и денежное взыскание в размере 400 миллионов рублей.
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