«Настоящий беспредел»: Фетисов обвинил Запад в уничтожении самой идеи мирового спорта
Фетисов обвинил западные страны в разрушении основополагающей идеи спорта
Вячеслав Фетисов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Ограничения в отношении российских спортсменов наносят ущерб самой идее международного спорта и подрывают интерес к соревнованиям. Такое мнение высказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с kp.ru.
Парламентарий раскритиковал действия западных стран, которые, по его оценке, превратили международные соревнования в инструмент политического давления. Фетисов считает происходящее беспределом, из-за которого спорт теряет своё первоначальное предназначение.
«Беспредел, который творится сегодня в спортивном мире, он, конечно, наносит ущерб самой идее спорта, которая все последние десятилетия несла хорошие эмоции, и привлекала детей в этот удивительный мир», — возмутился депутат.
Особое недовольство у Фетисова вызывает позиция европейских государств, США и Канады. Сложившуюся в международном спорте ситуацию он в эфире радио «Комсомольская правда» назвал нелепой, подчеркнув, что подобная политика вредит не только российским атлетам, но и самим соревнованиям.
Ранее Life.ru сообщал, что Польша стала восьмой европейской страной, выступившей против возвращения российских хоккеистов на международные турниры. До этого от матчей со сборной России на чемпионате мира 2027 года в Германии отказались Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Латвия и Чехия, а позднее к ним присоединилась Австрия. При этом польская федерация не объявляла бойкот конкретному турниру, ограничившись протестом против допуска россиян. Кроме того, Канада заявила об отказе выдавать российским хоккеистам визы для участия в молодёжном чемпионате мира.