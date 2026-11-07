Ограничения в отношении российских спортсменов наносят ущерб самой идее международного спорта и подрывают интерес к соревнованиям. Такое мнение высказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с kp.ru.

Парламентарий раскритиковал действия западных стран, которые, по его оценке, превратили международные соревнования в инструмент политического давления. Фетисов считает происходящее беспределом, из-за которого спорт теряет своё первоначальное предназначение.

«Беспредел, который творится сегодня в спортивном мире, он, конечно, наносит ущерб самой идее спорта, которая все последние десятилетия несла хорошие эмоции, и привлекала детей в этот удивительный мир», — возмутился депутат.

Особое недовольство у Фетисова вызывает позиция европейских государств, США и Канады. Сложившуюся в международном спорте ситуацию он в эфире радио «Комсомольская правда» назвал нелепой, подчеркнув, что подобная политика вредит не только российским атлетам, но и самим соревнованиям.