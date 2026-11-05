«Наверное, да»: Эйдельштейн впервые заговорил о романе с Надей Ли Коэн
Эйдельштейн впервые ответил на слухи о романе с Надей Ли Коэн
Обложка © ТАСС / Павел Селезнев
Марк Эйдельштейн впервые публично прокомментировал свою личную жизнь и слухи о романе с британской художницей и фотографом Надей Ли Коэн. Это произошло в новом выпуске шоу «Плюшки».
Ведущий Богдан Лисевский поинтересовался у звезды «Аноры», состоит ли тот сейчас в романтических отношениях.
«Наверное, да», — коротко ответил Эйдельштейн.
После этого Лисевский напрямую упомянул 33-летнюю Надю Ли Коэн. Актёр не стал ни подтверждать, ни опровергать предполагаемый роман и попросил удалить этот фрагмент.
«Вырежите это потом, пожалуйста. Не надо паразитировать на больших именах», — сказал Эйдельштейн.
Таким образом, артист впервые допустил, что его сердце занято, однако официального подтверждения отношений именно с Ли Коэн так и не дал.
Слухи о возможном романе пары появились ещё в 2025 году. Тогда сообщалось, что Эйдельштейна и Ли Коэн несколько раз замечали вместе в Париже. В январе 2026-го они посетили показ мужской коллекции Saint Laurent, а позднее в Сети появились их совместные кадры с отдыха в Греции.
Надя Ли Коэн — британская художница, фотограф, режиссёр и модель, известная работами для крупных модных брендов и съёмками со звёздами мировой поп-культуры.
Эйдельштейн по-прежнему предпочитает не выносить личную жизнь на публику. Поэтому его короткое «Наверное, да» стало самым прямым комментарием актёра по поводу своего романтического статуса за всё время появления слухов.
Ранее Life.ru рассказывал, как после успеха «Аноры» Марк Эйдельштейн стал настоящей интернет-звездой: актёр завирусился в зарубежном TikTok после своей фразы «plus vibe activity».