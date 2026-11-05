Марк Эйдельштейн впервые публично прокомментировал свою личную жизнь и слухи о романе с британской художницей и фотографом Надей Ли Коэн. Это произошло в новом выпуске шоу «Плюшки».

Ведущий Богдан Лисевский поинтересовался у звезды «Аноры», состоит ли тот сейчас в романтических отношениях.

«Наверное, да», — коротко ответил Эйдельштейн.

После этого Лисевский напрямую упомянул 33-летнюю Надю Ли Коэн. Актёр не стал ни подтверждать, ни опровергать предполагаемый роман и попросил удалить этот фрагмент.

«Вырежите это потом, пожалуйста. Не надо паразитировать на больших именах», — сказал Эйдельштейн.

Таким образом, артист впервые допустил, что его сердце занято, однако официального подтверждения отношений именно с Ли Коэн так и не дал.

Слухи о возможном романе пары появились ещё в 2025 году. Тогда сообщалось, что Эйдельштейна и Ли Коэн несколько раз замечали вместе в Париже. В январе 2026-го они посетили показ мужской коллекции Saint Laurent, а позднее в Сети появились их совместные кадры с отдыха в Греции.

Надя Ли Коэн — британская художница, фотограф, режиссёр и модель, известная работами для крупных модных брендов и съёмками со звёздами мировой поп-культуры.

Эйдельштейн по-прежнему предпочитает не выносить личную жизнь на публику. Поэтому его короткое «Наверное, да» стало самым прямым комментарием актёра по поводу своего романтического статуса за всё время появления слухов.