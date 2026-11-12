Адвокат Алексея Кузьмина, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней по делу «Империи гусей», предложил одной из потерпевших денежную компенсацию. Как сообщает Telegram-канал Baza, защитник связался с девушкой и передал ей извинения от имени своего доверителя.

В сообщении адвокат написал, что «мама предлагает загладить ущерб». При этом конкретную сумму компенсации он не назвал, предложив девушке самой определить размер выплаты. Защитник выразил готовность обсудить «любую сумму, которая устроит» потерпевшую.

Речь идёт о девушке, которая, по её словам, в несовершеннолетнем возрасте оказалась на встрече с Кузьминым по инициативе собственной матери. Ранее Life.ru рассказывал, что женщина вела переписку со взрослым мужчиной от имени дочери, а затем отправила ребёнка к нему, воспользовавшись предлогом помощи с записью в кружок. Впоследствии девушка сообщила о сексуальном насилии.

История стала частью расследования «Базы» о сообществе «Империя гусей», участники которого, по утверждениям пострадавших, годами вовлекали подростков в сексуализированные действия. Журналисты опубликовали свидетельства людей, столкнувшихся с предполагаемым насилием и шантажом. По данным издания, не все предполагаемые участники этой истории задержаны.

Ещё в июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность сообщества. По её сведениям, пострадать могли 24 подростка из 12 регионов России. Часть предполагаемых жертв к тому моменту уже направила заявления в правоохранительные органы.

Впоследствии Следственный комитет сообщил о расследовании уголовных дел в Московской и Свердловской областях. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал от руководителей региональных управлений доклады о ходе следственных действий. Правоохранители также начали устанавливать других возможных пострадавших.