Названа новая версия гибели музыканта Миши Маваши — СМИ заявили о самоубийстве

В деле о гибели музыканта Миши Маваши наметился кардинальный поворот. По данным информационного ресурса «База», исполнитель совершил суицид.

Первоначальная версия о неосторожном обращении с пистолетом во время обслуживания более не считается приоритетной. Источники утверждают, что артист принял решение уйти из жизни добровольно.

Следственные органы уже отреагировали на поступившие сведения. Региональное управление Следственного комитета по Воронежской области организовало комплексную процессуальную проверку.

Сотрудникам силовых структур предстоит восстановить психологическое состояние покойного перед инцидентом. Эксперты опрашивают близкое окружение исполнителя и изучают его последние контакты.

Официальные итоги проводимой проверки обнародуют позднее. Ведомство устанавливает мотивы и все обстоятельства этой громкой трагедии.

Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) родился 29 января 1985 года в Кустанае Казахской ССР. Широкую известность получил в начале 2010-х годов благодаря рэп-композициям о спорте, здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек и патриотизме. Музыкальную карьеру начал в 2009 году, выпустив дебютный альбом «Только правда». Позднее исполнитель отошёл от рэпа и создал альтернативную рок-группу «МАВАШИ group», в которой выступал вокалистом.

В 2022 году музыкант основал общественное движение «Северный человек», выступающее за сохранение традиционных ценностей, развитие русской культуры и поддержку спорта. В последние годы Маваши проживал в Воронеже, продолжал заниматься творчеством и общественной деятельностью.