Названа причина отказа Депардье переезжать на ПМЖ в Россию
Фрилле: Депардье отказался от переезда в Россию из-за судов во Франции
Жерар Депардье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko
Жерар Депардье не решился окончательно переехать в Россию из-за судебных разбирательств во Франции. По словам французского продюсера и директора Консерватории Сергея Рахманинова в Париже Арно Фрилле, актёр всерьёз заинтересовался предложением перебраться в РФ, но опасался, что такой шаг воспримут как попытку скрыться от французского правосудия.
«Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Там люди его любят, и его оставили бы в покое. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: «Нет, это сложно из-за всех этих судебных дел. Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю». На мой взгляд, это ошибка», — приводит слова Фрилле РИА «Новости».
Фрилле рассказал, что знает Депардье с раннего детства. Их связывают давние дружеские и профессиональные отношения. Вместе они работали не только над фильмами, но и другими проектами. По словам продюсера, им обоим особенно нравилось работать в России.
При этом Депардье больше не занимается управлением рестораном в Сибири, уточнил Фрилле.
Судебные проблемы актёра во Франции начались несколько лет назад. В 2025 году суд признал Депардье виновным в домогательствах к участницам съёмок фильма «Зелёные ставни» и назначил ему 18 месяцев условного заключения. Кроме того, с 2024 года продолжается разбирательство по обвинениям в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну. 26 ноября парижский суд должен объявить решение по апелляции Депардье по этому делу.
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