Названа причина отказа Депардье переезжать на ПМЖ в Россию

Жерар Депардье не решился окончательно переехать в Россию из-за судебных разбирательств во Франции. По словам французского продюсера и директора Консерватории Сергея Рахманинова в Париже Арно Фрилле, актёр всерьёз заинтересовался предложением перебраться в РФ, но опасался, что такой шаг воспримут как попытку скрыться от французского правосудия.

«Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Там люди его любят, и его оставили бы в покое. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: «Нет, это сложно из-за всех этих судебных дел. Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю». На мой взгляд, это ошибка», — приводит слова Фрилле РИА «Новости».

Фрилле рассказал, что знает Депардье с раннего детства. Их связывают давние дружеские и профессиональные отношения. Вместе они работали не только над фильмами, но и другими проектами. По словам продюсера, им обоим особенно нравилось работать в России.

При этом Депардье больше не занимается управлением рестораном в Сибири, уточнил Фрилле.