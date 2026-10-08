Не покупайте впритык: подиатр раскрыл ошибки с обувью, которые грозят «косточкой» и болью

Покупка осенних ботинок точно по размеру, особенно на тонкий носок, может обернуться болью, мозолями, вросшими ногтями и даже деформацией пальцев. Об этом в беседе с Life.ru предупредил врач по спортивной медицине, подиатр клиники «СпортФизиоЛайф» Алексей Горохов. В Международный день подиатрии, который отмечается 8 октября, специалист объяснил, какие ошибки при выборе обуви особенно опасны для здоровья стоп.

По словам врача, одна из самых распространённых проблем — стремление купить ботинки максимально плотно прилегающими к ноге. Покупатели опасаются, что в свободной обуви будет холодно, и забывают учитывать толщину утеплителя и носков. В итоге пара, которая казалась удобной в магазине, при наступлении холодов начинает сильно сдавливать стопу.

«Когда человек покупает обувь достаточно впритык, причём меряет её тоже на тонкий носок, а потом бывает изменение температуры, и они эту обувь, которую купили впритык, используют ещё с толстым носком — и тесно», — объяснил Горохов.

Особенно опасны модели с узкой носочной частью. Постоянное давление на передний отдел стопы может способствовать развитию деформации большого пальца — hallux valgus, появлению болезненной «косточки», мозолей и вросших ногтей. Кроме того, по словам эксперта, тесная обувь может стать одним из факторов развития невромы Мортона — болезненного состояния, связанного с раздражением и утолщением тканей вокруг нерва в передней части стопы.

При этом небольшой запас длины не означает, что ботинки велики. Между самым длинным пальцем и носком обуви обычно рекомендуют оставлять около одного сантиметра свободного пространства. Такой ориентир позволяет пальцам не упираться в переднюю стенку при ходьбе. Важно, чтобы пятка при этом надёжно удерживалась, а стопа не скользила внутри ботинка.

Вторая распространённая ошибка — выбор подошвы исключительно по толщине. Многие уверены, что чем она массивнее, тем теплее и удобнее обувь. Однако чрезмерно толстая и негибкая подошва может ограничивать естественный перекат стопы при ходьбе.

Противоположная крайность тоже нежелательна. Слишком тонкая подошва плохо смягчает нагрузку при движении по асфальту и другим твёрдым поверхностям. По словам Горохова, это может провоцировать усталость, боли в пятке и способствовать появлению симптомов плантарного фасциита.

«То есть вот эта усталость в ногах, боли в стопах, они провоцируются как слишком толстой подошвой, так и очень тонкой подошвой. То есть перекат стопы есть на тонкой подошве, но нет амортизации. На толстой подошве нет переката стопы, но вроде хорошая амортизация. Нужна золотая середина», — подчеркнул специалист.

Отдельное внимание врач посоветовал уделять материалам. По его словам, натуральная кожа может обеспечивать комфортный микроклимат внутри обуви. При этом важно, чтобы ботинки защищали от внешней влаги, а внутренняя поверхность не имела грубых швов и жёстких деталей, способных натирать кожу.

Женщинам Горохов также рекомендовал осторожнее выбирать осеннюю обувь на каблуках. По его оценке, высота более четырёх сантиметров в условиях дождя, гололёда и скользких покрытий увеличивает риск подвернуть стопу и получить травму.

Главный принцип правильной обуви, по словам эксперта, заключается в балансе между устойчивостью и свободой движения: пятка должна быть надёжно зафиксирована, а пальцы — оставаться свободными.

Ранее Life.ru рассказывал, как правильно выбрать обувь и избежать вросших ногтей. Подолог Галина Годынская также рекомендовала оставлять около одного сантиметра между самым длинным пальцем и носком стельки и следить, чтобы обувь не сдавливала стопу.