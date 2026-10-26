Не только на Балтике: В МИД оценили реакцию Запада на предупреждение России о судах

Западные страны услышали предупреждение Москвы о возможном ответе на задержания судов, несмотря на публичную браваду. В этом уверен директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, который в беседе с РИА «Новости» оценил реакцию на заявления российского руководства.

«Несмотря на непрекращающуюся браваду, те, кому адресован этот сигнал, его явно услышали», — сказал дипломат.

По словам Масленникова, Россия оставляет за собой право принимать ответные меры в отношении судов, работающих в интересах государств, которые Москва обвиняет в незаконных захватах на море. При этом действия российской стороны не обязательно будут ограничиваться акваторией, где произошёл первоначальный инцидент.

Дипломат напомнил о выступлении Владимира Путина перед моряками Тихоокеанского флота 12 августа. Тогда президент назвал планы западных стран по захвату российских торговых судов «пиратством и разбоем» и предупредил о возможности зеркальных действий. Конкретные районы их проведения он не обозначил.

Свою позицию Москва уточняла и позднее. Так, 24 октября Масленников сообщил о принимаемых Россией контрмерах в связи с задержаниями судов в Балтийском море. Дипломат допустил, что такие шаги могут быть асимметричными, однако не раскрыл их содержание.

Напряжённость вокруг морских перевозок сохраняется и в отношениях с отдельными европейскими странами. Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении российского посольства в Копенгагене. Дипломаты допустили, что Дания может начать задерживать суда с российскими грузами, и предостерегли от возможной эскалации.