Нетаньяху отменил поездку на юг Израиля после ЧП с самолётом Flydubai
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированную поездку на юг страны из-за происшествия с пассажирским самолётом Flydubai. Вместо неё политик решил провести совещание по вопросам безопасности, сообщает портал Ynet.
По информации издания, израильские спецслужбы всё больше склоняются к версии о попытке теракта. В расследовании обстоятельств происшествия участвует разведывательная служба «Моссад». При этом окончательные выводы о мотивах предполагаемого нападавшего пока не обнародованы.
Изначально Нетаньяху собирался посетить Южное военное командование вместе с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба Эялем Замиром. После получения информации об инциденте поездку отменили, а представители руководства страны сосредоточились на обсуждении ситуации.
ЧП произошло на борту самолёта, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Один пилот напал на другого с ножом и попытался направить воздушное судно к земле. Благодаря пассажирам-лётчикам самолёт совершил экстренную посадку в саудовском городе Табук.
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