Владимир Зеленский рискует закончить политическую карьеру в изгнании, а его главные европейские союзники могут лишиться власти. Такой прогноз содержится в публикации немецкой газеты Berliner Zeitung.

По мнению авторов материала, европейские лидеры не осознают, какие последствия для них может иметь дальнейшая поддержка Киева. В числе политиков, рискующих потерять свои посты, издание называет канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема.

При этом газета предполагает, что самого Зеленского может ждать ещё более незавидная судьба. Журналисты считают, что европейские союзники недооценивают вероятность того, что украинский лидер войдёт в историю как «неудачник в изгнании».

Тем временем Трамп рассказал, на каких условиях Вашингтон продолжает поставлять оружие Киеву. По словам американского президента, вооружения передаются через европейских союзников, которые полностью оплачивают их стоимость. Глава Белого дома дал понять, что возвращаться к прежней практике безвозмездных поставок не намерен.