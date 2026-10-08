Киев может столкнуться с масштабной гуманитарной катастрофой уже в ноябре и декабре из-за проблем с отоплением, электричеством и водоснабжением. Такой прогноз в беседе с «Абзацем» сделал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, предупредивший о неготовности украинской столицы к предстоящей зиме.

По словам экс-парламентария, многие горожане фактически лишены возможности перебраться в более безопасные и обеспеченные коммунальными услугами районы. Одним не хватает денег на переезд, других останавливает высокая стоимость аренды жилья на западе страны. Кроме того, жители опасаются оставлять квартиры без присмотра из-за угрозы грабежей.

Ещё одним препятствием Олейник назвал сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), которые, по его словам, будут устраивать облавы на дорогах. При этом семьи некоторых украинских чиновников уже находятся за границей. Остальным киевлянам, считает бывший депутат, придётся самостоятельно искать способы пережить холода.

Особую тревогу у политика вызывают сообщения о возможном переносе заседаний Верховной рады. Он расценил подобные инициативы как признак страха депутатов перед населением, которое может остаться без элементарных бытовых условий. По мнению Олейника, недовольные граждане способны потребовать от представителей власти объяснений за происходящее.

Бывший парламентарий призвал жителей обращаться к местным депутатам и мэрам, добиваясь проведения внеочередных заседаний. Главными требованиями, по его словам, должны стать обеспечение населения хлебом, теплом и электроэнергией. Если чиновники окажутся неспособны решить эти задачи, Олейник предложил ставить вопрос об их отставке и переходе к прямым переговорам с Россией.