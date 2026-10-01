«Никто не соизволил»: Дзюник прошёлся по звёздам после похорон Соседова

Продюсер Леонид Дзюник раскритиковал известных артистов, которые не пришли проститься с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. По его словам, на церемонии он не увидел «артистов первой величины». Об этом он сообщил порталу Teleprogramma.

«Никто из артистов первой величины не соизволил приехать на прощанье с Сергеем», — заявил Дзюник.

Прощание прошло 30 сентября в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Среди тех, кто проводил Соседова в последний путь, были Лера Кудрявцева, Алексей Глызин и Наташа Королёва. Life.ru также сообщал, что на церемонию приехали Александр Песков и Эдгард Запашный.

Отдельно продюсер упомянул Сергея Лазарева. Дзюник допустил, что у певца могли оставаться разногласия с Соседовым из-за резких профессиональных оценок критика, однако, по его мнению, личные обиды не должны мешать проститься с человеком.

«Обижаться можно, когда жизнь идёт. А когда человек отошёл в мир иной и вот так вот на прощанье не приехать… А ведь Соседов говорил правду о каждом исполнителе. Он никогда не врал», — сказал Дзюник.

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Life.ru рассказывал, что критик приехал в Якутию для работы в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» и получил тяжёлую травму головы после падения с лестницы. Его госпитализировали и прооперировали, однако спасти телеведущего не удалось. После доставки тела в Москву 30 сентября на Троекуровском кладбище прошла открытая церемония прощания. Затем Соседова похоронили на Перепечинском кладбище рядом с могилой его отца.