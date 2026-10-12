Нобелевская премия по экономике — 2026: кто такие Роберт Холл и Майкл Вудфорд и за что их наградили Оглавление Кто получил Нобелевскую премию по экономике в 2026 году За что дали Нобелевскую премию по экономике — 2026: простыми словами Кто такой Роберт Холл и что он исследовал Кто такой Майкл Вудфорд и почему его исследования важны для ставок Как исследования лауреатов могут влиять на обычную жизнь: три примера Значит ли Нобелевская премия, что теперь снизится ключевая ставка Сколько денег получат Роберт Холл и Майкл Вудфорд Почему премия по экономике не совсем обычная Нобелевская Кто получил Нобелевскую премию по экономике в 2025 году Частые вопросы о Нобелевской премии по экономике — 2026 Нобелевскую премию по экономике 2026 года получили Роберт Холл и Майкл Вудфорд. За что их наградили и как их идеи связаны с инфляцией и ставками. Обложка © ТАСС / ANDERS WIKLUND / EPA

Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2026 года — Роберт Холл и Майкл Вудфорд

Нобелевскую премию по экономике 2026 года получили американские экономисты Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд. Королевская шведская академия наук отметила их вклад в микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. За сложной формулировкой — исследования того, как решения семей и компаний помогают понять инфляцию, безработицу и экономические кризисы, а центральным банкам — выбирать меры реагирования.

Лауреатов объявили 12 октября в Стокгольме. Холл связан со Стэнфордским университетом, Вудфорд — с Колумбийским университетом в Нью-Йорке. В 2026 году общая денежная часть премии составляет 12 миллионов шведских крон. Life.ru объясняет, за что именно наградили двух учёных и почему их работы важны даже тем, кто никогда не изучал экономику.

Кто получил Нобелевскую премию по экономике в 2026 году

Награду разделили Роберт Эрнест Холл (Robert E. Hall) и Майкл Вудфорд (Michael Woodford). Решение приняла Королевская шведская академия наук — организация, которая ежегодно выбирает лауреатов по экономическим наукам.

Официальная формулировка причины награждения — «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Исследования лауреатов помогли соединить поведение конкретных людей, фирм и работодателей с процессами в экономике целой страны.

За что дали Нобелевскую премию по экономике — 2026: простыми словами

Представьте страну, в которой дорожает энергия. Заводы тратят больше на производство, магазины пересматривают цены, семьи сокращают покупки, а компании откладывают найм. Миллионы отдельных решений складываются в общий экономический спад или ускорение инфляции.

Раньше экономические модели нередко рассматривали такие процессы преимущественно на уровне крупных показателей: выпуска продукции, общих расходов и уровня цен. Работы Холла и Вудфорда помогли лучше объяснять макроэкономические колебания через решения отдельных участников рынка, их ожидания и ограничения.

На этом основании развивались модели, в том числе новокейнсианские, которые используют центральные банки и экономические ведомства. Они позволяют оценивать, как изменение ставок, бюджетных расходов и ожиданий может повлиять на инфляцию и занятость. Такие модели не устраняют неопределённость и не гарантируют точного прогноза, но помогают сравнивать последствия разных решений.

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Кто такой Роберт Холл и что он исследовал

Роберт Холл — экономист Стэнфордского университета, профессор-эмерит. Среди тем его многолетних исследований — безработица, потребление, трудовой рынок, экономические спады и государственная политика.

Один из его известных исследовательских вопросов звучит очень по-человечески: почему даже после улучшения экономической ситуации не все быстро находят работу? Для ответа недостаточно знать только число вакансий. Нужно учитывать решения работодателей, поиски сотрудников и факторы, которые влияют на условия найма.

Холл также изучал потребление: как семьи распределяют траты во времени и реагируют на изменение доходов. Именно такие поведенческие механизмы нужны моделям, описывающим колебания всей экономики. Перечисленные направления характеризуют научную карьеру Холла; это не утверждение, что премия присуждена за какую-то одну его статью.

Кто такой Майкл Вудфорд и почему его исследования важны для ставок

Майкл Вудфорд — профессор политической экономии Колумбийского университета. Его основные научные интересы связаны с денежно-кредитной политикой, инфляцией, процентными ставками и тем, как ожидания влияют на реальные решения людей и компаний.

Вудфорд известен книгой Interest and Prices («Процент и цены»), вышедшей в 2003 году. Он исследовал, как политика центрального банка передаётся в экономику и почему важны не только сегодняшние действия регулятора, но и его объяснения планов на будущее.

Например, если банк и бизнес понимают, как регулятор собирается реагировать на инфляцию, они могут иначе планировать кредитование, закупки и инвестиции. Этот механизм часто обсуждают в связи с управлением ожиданиями и предварительными сигналами центрального банка. Но слова регулятора влияют на решения лишь тогда, когда участники рынка считают их заслуживающими доверия.

Как исследования лауреатов могут влиять на обычную жизнь: три примера

Кредиты и вклады. Когда центральный банк меняет ставку или объясняет, как будет действовать в будущем, банки пересматривают условия финансирования. Это может повлиять на стоимость кредитов и доходность вкладов, хотя передача изменения в банковские ставки не происходит мгновенно и не всегда одинакова.

Цены в магазинах. Если компании и покупатели ожидают ускорения инфляции, они могут заранее менять цены, зарплатные требования и покупки. Поэтому ожидания — один из факторов, который учитывают экономисты при анализе инфляции.

Работа и зарплата. Во время спада предприятия осторожнее нанимают сотрудников, а люди дольше ищут подходящие предложения. Изучение трудового рынка помогает оценивать, почему восстановление занятости иногда отстаёт от восстановления производства.

Значит ли Нобелевская премия, что теперь снизится ключевая ставка

Нет. Присуждение Нобелевской премии не является сигналом о решении Банка России, Федеральной резервной системы США или других центральных банков. У каждого регулятора есть свои экономические данные, прогнозы и цели.

Связь здесь научная: исследования Холла и Вудфорда помогают строить и оценивать модели, с помощью которых регуляторы анализируют экономику. Но конкретное решение по ставке принимается на основе текущих условий, а не потому, что авторы модели получили награду.

Сколько денег получат Роберт Холл и Майкл Вудфорд

Общая денежная часть премии по экономическим наукам в 2026 году — 12 миллионов шведских крон. Награду присудили двум учёным, поэтому средства распределяются между лауреатами в соответствии с решением организаторов. Не следует путать общую сумму премии с выплатой каждому победителю.

Кроме денег, лауреатам положены медаль и диплом. Торжественная церемония состоится 10 декабря 2026 года в Стокгольме.

Почему премия по экономике не совсем обычная Нобелевская

Официальное название награды — Премия Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Её учредил центральный банк Швеции в 1968 году, а впервые вручили в 1969-м.

В первоначальном завещании Альфреда Нобеля награды по экономике не было: пять исходных направлений — физика, химия, физиология или медицина, литература и мир. Однако экономическую премию выбирают по процедуре, связанной с Нобелевскими наградами, и вручают в тот же день, 10 декабря.

Кто получил Нобелевскую премию по экономике в 2025 году

В 2025 году награду получили Джоэл Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауитт — за исследования экономического роста, связанного с инновациями. Премия 2026 года посвящена другой задаче: как лучше объяснять и смягчать краткосрочные колебания экономики — инфляцию, спады и изменения занятости.

Подробности: лауреаты Нобелевской премии по экономике 2025 года — в материале Life.ru.

Частые вопросы о Нобелевской премии по экономике — 2026

Кто получил Нобелевскую премию по экономике 2026 года?

Роберт Э. Холл из Стэнфордского университета и Майкл Вудфорд из Колумбийского университета. Их имена объявили 12 октября 2026 года.

За что Роберту Холлу и Майклу Вудфорду дали Нобелевскую премию?

За вклад в микроэкономические основы макроэкономической стабилизации: исследования того, как решения людей и компаний помогают объяснять спады, инфляцию и последствия экономической политики.

Что такое микроэкономические основы макроэкономики?

Это подход, при котором общие процессы в экономике объясняют через поведение отдельных людей, компаний и работодателей: их выбор, ожидания и ограничения.

Почему исследования лауреатов важны для центральных банков?

Они помогают строить модели, которые оценивают влияние процентных ставок, ожиданий и других решений на инфляцию и экономическую активность.

Означает ли премия, что ключевая ставка в России изменится?

Нет. Награда отмечает научные достижения, а решение по ставке Банк России принимает на основе текущих экономических данных.

Сколько составляет Нобелевская премия по экономике в 2026 году?

Общий размер денежной награды — 12 миллионов шведских крон, которые распределяются между двумя лауреатами.

Почему премия по экономике появилась позже других Нобелевских?

Её учредил Государственный банк Швеции в 1968 году; впервые награду вручили в 1969-м. В завещании Альфреда Нобеля этой категории не было.

Когда Роберту Холлу и Майклу Вудфорду вручат награду?

10 декабря 2026 года в Стокгольме.

Все награды года: Нобелевская премия — 2026: полный список лауреатов на Life.ru.

Авторы Александра Новоселова