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Нобелевская премия по экономике — 2026: кто такие Роберт Холл и Майкл Вудфорд и за что их наградили

Оглавление
Кто получил Нобелевскую премию по экономике в 2026 году
За что дали Нобелевскую премию по экономике — 2026: простыми словами
Кто такой Роберт Холл и что он исследовал
Кто такой Майкл Вудфорд и почему его исследования важны для ставок
Как исследования лауреатов могут влиять на обычную жизнь: три примера
Значит ли Нобелевская премия, что теперь снизится ключевая ставка
Сколько денег получат Роберт Холл и Майкл Вудфорд
Почему премия по экономике не совсем обычная Нобелевская
Кто получил Нобелевскую премию по экономике в 2025 году
Частые вопросы о Нобелевской премии по экономике — 2026

Нобелевскую премию по экономике 2026 года получили Роберт Холл и Майкл Вудфорд. За что их наградили и как их идеи связаны с инфляцией и ставками.

Опубликовано 12 октября, 13:59
Обложка © ТАСС / ANDERS WIKLUND / EPA

Обложка © ТАСС / ANDERS WIKLUND / EPA

Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2026 года — Роберт Холл и Майкл Вудфорд

Нобелевскую премию по экономике 2026 года получили американские экономисты Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд. Королевская шведская академия наук отметила их вклад в микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. За сложной формулировкой — исследования того, как решения семей и компаний помогают понять инфляцию, безработицу и экономические кризисы, а центральным банкам — выбирать меры реагирования.

Лауреатов объявили 12 октября в Стокгольме. Холл связан со Стэнфордским университетом, Вудфорд — с Колумбийским университетом в Нью-Йорке. В 2026 году общая денежная часть премии составляет 12 миллионов шведских крон. Life.ru объясняет, за что именно наградили двух учёных и почему их работы важны даже тем, кто никогда не изучал экономику.

Кто получил Нобелевскую премию по экономике в 2026 году

Награду разделили Роберт Эрнест Холл (Robert E. Hall) и Майкл Вудфорд (Michael Woodford). Решение приняла Королевская шведская академия наук — организация, которая ежегодно выбирает лауреатов по экономическим наукам.

Официальная формулировка причины награждения — «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Исследования лауреатов помогли соединить поведение конкретных людей, фирм и работодателей с процессами в экономике целой страны.

За что дали Нобелевскую премию по экономике — 2026: простыми словами

Представьте страну, в которой дорожает энергия. Заводы тратят больше на производство, магазины пересматривают цены, семьи сокращают покупки, а компании откладывают найм. Миллионы отдельных решений складываются в общий экономический спад или ускорение инфляции.

Раньше экономические модели нередко рассматривали такие процессы преимущественно на уровне крупных показателей: выпуска продукции, общих расходов и уровня цен. Работы Холла и Вудфорда помогли лучше объяснять макроэкономические колебания через решения отдельных участников рынка, их ожидания и ограничения.

На этом основании развивались модели, в том числе новокейнсианские, которые используют центральные банки и экономические ведомства. Они позволяют оценивать, как изменение ставок, бюджетных расходов и ожиданий может повлиять на инфляцию и занятость. Такие модели не устраняют неопределённость и не гарантируют точного прогноза, но помогают сравнивать последствия разных решений.

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Кто такой Роберт Холл и что он исследовал

Роберт Холл — экономист Стэнфордского университета, профессор-эмерит. Среди тем его многолетних исследований — безработица, потребление, трудовой рынок, экономические спады и государственная политика.

Один из его известных исследовательских вопросов звучит очень по-человечески: почему даже после улучшения экономической ситуации не все быстро находят работу? Для ответа недостаточно знать только число вакансий. Нужно учитывать решения работодателей, поиски сотрудников и факторы, которые влияют на условия найма.

Холл также изучал потребление: как семьи распределяют траты во времени и реагируют на изменение доходов. Именно такие поведенческие механизмы нужны моделям, описывающим колебания всей экономики. Перечисленные направления характеризуют научную карьеру Холла; это не утверждение, что премия присуждена за какую-то одну его статью.

Кто такой Майкл Вудфорд и почему его исследования важны для ставок

Майкл Вудфорд — профессор политической экономии Колумбийского университета. Его основные научные интересы связаны с денежно-кредитной политикой, инфляцией, процентными ставками и тем, как ожидания влияют на реальные решения людей и компаний.

Вудфорд известен книгой Interest and Prices («Процент и цены»), вышедшей в 2003 году. Он исследовал, как политика центрального банка передаётся в экономику и почему важны не только сегодняшние действия регулятора, но и его объяснения планов на будущее.

Например, если банк и бизнес понимают, как регулятор собирается реагировать на инфляцию, они могут иначе планировать кредитование, закупки и инвестиции. Этот механизм часто обсуждают в связи с управлением ожиданиями и предварительными сигналами центрального банка. Но слова регулятора влияют на решения лишь тогда, когда участники рынка считают их заслуживающими доверия.

Как исследования лауреатов могут влиять на обычную жизнь: три примера

Кредиты и вклады. Когда центральный банк меняет ставку или объясняет, как будет действовать в будущем, банки пересматривают условия финансирования. Это может повлиять на стоимость кредитов и доходность вкладов, хотя передача изменения в банковские ставки не происходит мгновенно и не всегда одинакова.

Цены в магазинах. Если компании и покупатели ожидают ускорения инфляции, они могут заранее менять цены, зарплатные требования и покупки. Поэтому ожидания — один из факторов, который учитывают экономисты при анализе инфляции.

Работа и зарплата. Во время спада предприятия осторожнее нанимают сотрудников, а люди дольше ищут подходящие предложения. Изучение трудового рынка помогает оценивать, почему восстановление занятости иногда отстаёт от восстановления производства.

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Значит ли Нобелевская премия, что теперь снизится ключевая ставка

Нет. Присуждение Нобелевской премии не является сигналом о решении Банка России, Федеральной резервной системы США или других центральных банков. У каждого регулятора есть свои экономические данные, прогнозы и цели.

Связь здесь научная: исследования Холла и Вудфорда помогают строить и оценивать модели, с помощью которых регуляторы анализируют экономику. Но конкретное решение по ставке принимается на основе текущих условий, а не потому, что авторы модели получили награду.

Сколько денег получат Роберт Холл и Майкл Вудфорд

Общая денежная часть премии по экономическим наукам в 2026 году — 12 миллионов шведских крон. Награду присудили двум учёным, поэтому средства распределяются между лауреатами в соответствии с решением организаторов. Не следует путать общую сумму премии с выплатой каждому победителю.

Кроме денег, лауреатам положены медаль и диплом. Торжественная церемония состоится 10 декабря 2026 года в Стокгольме.

Почему премия по экономике не совсем обычная Нобелевская

Официальное название награды — Премия Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Её учредил центральный банк Швеции в 1968 году, а впервые вручили в 1969-м.

В первоначальном завещании Альфреда Нобеля награды по экономике не было: пять исходных направлений — физика, химия, физиология или медицина, литература и мир. Однако экономическую премию выбирают по процедуре, связанной с Нобелевскими наградами, и вручают в тот же день, 10 декабря.

Кто получил Нобелевскую премию по экономике в 2025 году

В 2025 году награду получили Джоэл Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауитт — за исследования экономического роста, связанного с инновациями. Премия 2026 года посвящена другой задаче: как лучше объяснять и смягчать краткосрочные колебания экономики — инфляцию, спады и изменения занятости.

Подробности: лауреаты Нобелевской премии по экономике 2025 года — в материале Life.ru.

Частые вопросы о Нобелевской премии по экономике — 2026

  • Кто получил Нобелевскую премию по экономике 2026 года?

Роберт Э. Холл из Стэнфордского университета и Майкл Вудфорд из Колумбийского университета. Их имена объявили 12 октября 2026 года.

  • За что Роберту Холлу и Майклу Вудфорду дали Нобелевскую премию?

За вклад в микроэкономические основы макроэкономической стабилизации: исследования того, как решения людей и компаний помогают объяснять спады, инфляцию и последствия экономической политики.

  • Что такое микроэкономические основы макроэкономики?

Это подход, при котором общие процессы в экономике объясняют через поведение отдельных людей, компаний и работодателей: их выбор, ожидания и ограничения.

  • Почему исследования лауреатов важны для центральных банков?

Они помогают строить модели, которые оценивают влияние процентных ставок, ожиданий и других решений на инфляцию и экономическую активность.

  • Означает ли премия, что ключевая ставка в России изменится?

Нет. Награда отмечает научные достижения, а решение по ставке Банк России принимает на основе текущих экономических данных.

  • Сколько составляет Нобелевская премия по экономике в 2026 году?

Общий размер денежной награды — 12 миллионов шведских крон, которые распределяются между двумя лауреатами.

  • Почему премия по экономике появилась позже других Нобелевских?

Её учредил Государственный банк Швеции в 1968 году; впервые награду вручили в 1969-м. В завещании Альфреда Нобеля этой категории не было.

  • Когда Роберту Холлу и Майклу Вудфорду вручат награду?

10 декабря 2026 года в Стокгольме.

Все награды года: Нобелевская премия — 2026: полный список лауреатов на Life.ru.

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Авторы
Александра Новоселова
Александра Новоселова
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