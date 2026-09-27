Ночная дуэль в небе: Минобороны показало уничтожение ракет «Фламинго», летевших на Москву

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три высокоскоростные крылатые ракеты «Фламинго», которые пытались атаковать объекты в Московском регионе. Кадры ликвидации показало Минобороны РФ.

Минобороны показало видео уничтожения ракет «Фламинго», летевших на Москву. Видео © MAX / Минобороны Росии

По данным ведомства, воздушные цели были поражены в ночь на 20 сентября. Для их уничтожения использовался зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

В Минобороны заявили, что расчёт комплекса обнаружил высокоскоростную цель, определил её как крылатую ракету и взял на сопровождение.

«Глубокой ночью на экране боевой машины вспыхнула отметка — высокоскоростная цель. Расчёт сработал без колебаний: взяли на сопровождение, определили тип как крылатая ракета и ликвидировали воздушную угрозу», — говорится в сообщении военного ведомства в мессенджере МАХ.

Как отметили в Минобороны, расчёт с позывным Барнаул уничтожил три ракеты «Фламинго». В ведомстве назвали этот случай первым подобным эпизодом за время атак на Москву.

Всего, по данным российского военного ведомства, во время отражения атаки были уничтожены 1600 воздушных целей, среди которых восемь ракет «Фламинго».