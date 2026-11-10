Развитие доступной и современной медицинской помощи остаётся одним из приоритетных направлений работы Москвы. В районе Вешняки на востоке столицы продолжается комплексная модернизация городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова. Здесь обновляют лечебные корпуса, расширяют возможности диагностики и создают новые отделения для пациентов. Полностью завершить реконструкцию планируется к 2030 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Больница расположена на Вешняковской улице и является одним из ключевых медицинских учреждений Восточного административного округа, где проживают более 1,5 миллиона человек. Развитие её инфраструктуры позволит расширить возможности оказания плановой, экстренной и высокотехнологичной помощи.

Первые результаты модернизации уже заметны. В 2023 году в больнице открылся флагманский центр экстренной помощи, работающий по новому московскому стандарту. С начала 2026 года здесь приняли около 102 тысяч пациентов и выполнили 24,4 тысячи операций.

В 2025 году начал принимать пациентов обновлённый терапевтический корпус. В нём оказывают помощь людям с острыми нарушениями мозгового кровообращения, заболеваниями внутренних органов и другими патологиями. Здесь также работают отделения гемодиализа, реанимации и интенсивной терапии. За несколько месяцев лечение прошли 2,4 тысячи человек.

В ближайшее время возможности корпуса расширятся благодаря открытию отделения медицинской реабилитации. Оно будет предназначено для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и другими состояниями, требующими восстановительного лечения.

Сейчас реконструкция продолжается сразу в трёх корпусах больницы. Одно из наиболее значимых направлений — модернизация родильного дома. После завершения работ здесь появятся современные отделения для беременных женщин, рожениц и новорождённых, включая специализированные подразделения для помощи недоношенным детям.

В обновлённом роддоме оборудуют 18 индивидуальных родовых боксов, операционный блок с тремя операционными, отделения реанимации и интенсивной терапии. Расположение родильного дома в составе многопрофильной больницы позволит при необходимости привлекать специалистов разных направлений для оказания медицинской помощи женщинам со сложными заболеваниями.

Большие изменения ждут и консультативно-диагностический центр. На его базе планируют создать межокружной центр рассеянного склероза, открыть центр женского здоровья, отделения офтальмологии и микрохирургии глаза. Также здесь появятся новые диагностические кабинеты, терапевтические и хирургические подразделения.

Параллельно обновляют главный корпус. В нём организуют хирургический и офтальмологический стационары кратковременного пребывания, а на 11-м и 12-м этажах разместят отделения неврологии, гнойной хирургии, проктологии и урологии.

Модернизация затронет не только лечебные помещения, но и условия пребывания пациентов. В обновлённых корпусах предусмотрены удобные зоны ожидания для родственников, а подземные переходы между зданиями помогают быстрее перемещать пациентов между отделениями.

Завершить реконструкцию роддома и консультативно-диагностического центра, а также первый этап работ в главном корпусе планируют в 2027 году. Полное обновление больницы намечено на 2030 год. В планы входит и благоустройство прилегающей территории.

Модернизация ГКБ № 15 — часть масштабной программы развития столичного здравоохранения. С 2011 по 2026 год в Москве построили 31 новый больничный корпус и реконструировали 146 действующих. К 2030 году планируется возвести более 40 новых корпусов и обновить свыше 175 существующих.

Развитие медицинской инфраструктуры направлено на повышение доступности качественной помощи для жителей разных районов столицы. Новые диагностические возможности, специализированные отделения и современные условия лечения позволяют совершенствовать работу городских больниц и расширять перечень медицинских услуг.

Ранее Life.ru рассказывал о модернизации двух корпусов ГКБ имени Вересаева на севере Москвы. Обновление лечебных учреждений и развитие сети флагманских центров экстренной помощи входят в число приоритетных проектов столичного здравоохранения.