Развитие искусственного интеллекта заставило людей заново задуматься, кто они такие и чем отличаются от машин. Именно поэтому Кембриджский словарь выбрал английское human — «человек», «человеческий» — словом 2026 года. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

Как выбирают слово, отражающее дух времени

Разные словари и лингвистические организации используют собственные принципы выбора слова года. Одни ориентируются на формальные показатели — например, насколько выросла частота употребления слова или количество поисковых запросов. Другие подходят к вопросу менее строго и пытаются определить, какое выражение наиболее точно передаёт настроение эпохи.

«Есть такое понятие — как в капле воды, чтобы слово отражало дух времени. Тут не посчитаешь, можно только поговорить с экспертами», — объяснила Левонтина.

Различаются и требования к самим кандидатам. Одни организации выбирают исключительно новые слова, тогда как другие обращают внимание на давно существующие, но неожиданно приобретшие особую значимость. По мнению лингвиста, именно это произошло с английским human. При этом она оговорилась, что не знает всех технических особенностей работы составителей Кембриджского словаря, но предполагает, что большую роль сыграло стремление уловить дух времени.

Левонтина напомнила, что ещё несколько лет назад стало очевидно: искусственный интеллект настолько сильно влияет на повседневную жизнь, что рано или поздно это отразится и на выборе слов года. Действительно, в подобных рейтингах начали появляться как само выражение «искусственный интеллект», так и связанные с ним термины. Однако эксперт ожидала, что главным языковым символом происходящих перемен станет нечто другое.

Сами слова, которые описывают технологии, не отражают влияние на человечество Ирина Левонтина лингвист

Лингвист пояснила, что значение имеет не столько распространение новых технологий, сколько то, как они меняют устройство человеческой жизни. Ещё в прошлом году она предполагала, что в ближайшее время на первый план выйдут слова, связанные именно с последствиями развития ИИ для общества, а не с его техническими возможностями.

Почему искусственный интеллект заставил нас вспомнить о человеке

Теперь влияние нейросетей стало настолько заметным, что люди начали задаваться вопросами о собственной природе. Что значит быть человеком, чем естественный интеллект отличается от искусственного и существуют ли качества, которые машина не способна воспроизвести?

«Что такое человек, чем он отличается, чем естественный интеллект отличается от искусственного?» — обозначила Левонтина один из главных вопросов современной эпохи.

По её словам, человек всё чаще пытается осмыслить себя через противопоставление искусственному интеллекту. Если раньше человеческая природа воспринималась как нечто само собой разумеющееся, то теперь возникает потребность отдельно объяснять, что значит быть не искусственным, а живым существом.

Показательным примером эксперт назвала новое употребление слова «мясной» в русском языке. Теперь его могут использовать не только в привычном значении, связанном с мясом, но и применительно к людям — из плоти и крови, в противоположность виртуальным или компьютерным сущностям.

В новых условиях мы должны понять, кто мы вообще такие — живые, «мясные», так сказать, люди Ирина Левонтина лингвист

Поэтому решение Кембриджского словаря её не удивило. Если слово года должно отражать не просто частоту употребления, а то, над чем человечество размышляет в определённый исторический момент, выбор human выглядит вполне естественным.

При этом Левонтина пока не берётся предсказывать, какие ещё привычные слова могут приобрести столь же важное значение или подвергнуться переосмыслению. Сейчас активно обсуждается, существуют ли у человеческого интеллекта свойства, которые искусственный интеллект не способен воспроизвести, по крайней мере на нынешнем этапе развития. Однако эксперт пока не видит, чтобы эти размышления сконцентрировались вокруг каких-либо других конкретных слов.

«Слово года от Кембриджа — это не сигнал тревоги, а знак того, что происходят глубокие сдвиги в жизни человечества, которые нуждаются в осмыслении», — заключила собеседница Life.ru. По её мнению, один из важнейших вопросов сегодня заключается в том, чтобы понять, кто мы такие и чем наш интеллект отличается от искусственного.

Ранее Life.ru рассказывал о десяти финалистах российской акции «Слово года — 2026», которых представил портал «Грамота.ру». Половина претендентов оказалась связана с искусственным интеллектом и технологиями: «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка». Победителя в начале декабря выберут более 400 лингвистов. При отборе учитывали частоту употребления слов в СМИ и социальных сетях, а также динамику поисковых запросов.