Пятерых жителей Красноярского края задержали по подозрению в мошенничестве с выплатами участникам СВО на сумму 6,8 миллиона рублей. По данным регионального Следственного комитета, предполагаемые аферисты заключали с военнослужащими фиктивные браки, а затем получали доступ к их деньгам. Одного из потерпевших они, как считает следствие, обокрали даже после гибели.

В Красноярском крае задержали пятерых по делу о хищении 6,8 млн у бойцов СВО. Видео © Telegram / Следком

История началась в октябре 2025 года в городе Шарыпово. По версии следствия, пятеро местных жителей договорились присваивать средства контрактников и выплаты, предназначенные семьям погибших бойцов. Для этого они нашли двух мужчин и пообещали каждому собственное жильё после возвращения со службы.

Когда мужчины подписали контракты, две участницы группы зарегистрировали с ними фиктивные браки. На имена военнослужащих открыли банковские счета, выпустили карты, а от имени одного из них оформили нотариальную доверенность.

Как полагают следователи, с помощью этих документов подозреваемые похитили более 1,8 миллиона рублей единовременной выплаты. После гибели одного из контрактников с его счёта исчезли ещё 5 миллионов. Деньги второго мужчины остались нетронутыми лишь потому, что предполагаемые мошенники не смогли получить доступ к его банковскому счёту.

Фигурантами дела стали три женщины и двое мужчин в возрасте от 32 до 64 лет. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, мошенничество при получении выплат и покушение на него. Все пятеро задержаны, следствие намерено добиваться их заключения под стражу.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем деле в Ачинске Красноярского края. Там 42-летнего мужчину заподозрили в организации схемы с фиктивными браками участников СВО. При обыске у него изъяли более миллиона рублей наличными, свыше десяти телефонов, паспорта и банковские карты. Подозреваемого отправили под стражу.

В октябре правоохранители задержали ещё 13 предполагаемых участников масштабной аферы сразу в четырёх регионах России. По данным МВД, средний ущерб по каждому эпизоду составлял 900 тысяч рублей. В том же месяце в Новоуральске арестовали 48-летнего мужчину, которого обвиняют в присвоении не менее 705 тысяч рублей со счетов военнослужащего. Прокуратура также потребовала признать недействительным брак, заключённый потерпевшим.