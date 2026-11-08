Судебный процесс о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» способен серьёзно повлиять на отношение немецкого общества к Украине. В случае установления причастности украинских структур к диверсии Киев рискует потерять привычный образ безусловно пострадавшей стороны. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

По оценке эксперта, результаты разбирательства могут заставить жителей Германии иначе взглянуть на действия украинских властей. Особое значение будет иметь вопрос о том, кто организовал подрыв и действовали ли предполагаемые исполнители самостоятельно.

«И здесь образ безусловной жертвы, который сейчас есть в немецкой дискуссии, сменится уже более критичными представлениями о государстве, которое позволяет себе диверсии или просто не контролирует силы, ассоциированные с ним», — заявил Соколов.

Политолог полагает, что Берлин может использовать итоги судебного процесса для усиления давления на Киев и пересмотра отдельных аспектов своей политики в отношении Украины. Однако, по его прогнозу, немецкое руководство не станет принимать поспешных решений. Дальнейшие действия Германии будут зависеть в том числе от развития украинского конфликта.

Заявление прозвучало 8 ноября, когда исполнилось ровно 15 лет с момента запуска первой нитки «Северного потока». Газопровод ввели в эксплуатацию в 2011 году для поставок российского топлива в Германию по дну Балтийского моря. Однако 26 сентября 2022 года серия взрывов повредила три из четырёх ниток двух трубопроводов.

В настоящее время в Гамбурге проходит судебный процесс над бывшим украинским военнослужащим Сергеем Кузнецовым. Как ранее сообщал Life.ru, немецкая прокуратура обвиняет его в координации диверсии и соучастии в военном преступлении. По версии следствия, операция готовилась группой украинских военных по поручению государственных структур Украины. Киев отрицает причастность к взрывам, а виновность Кузнецова судом пока не установлена.

Между тем 8 ноября директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Германия не стремится установить настоящих заказчиков подрыва «Северных потоков». По мнению дипломата, немецкие следователи ограничились версией об участии украинских граждан, не установив организаторов операции. Масленников также раскритиковал Еврокомиссию, которая, по его оценке, не проявила должной активности в расследовании происшествия, затронувшего энергетическую безопасность Европы.

Кроме того, в Гамбурге представили новые подробности осмотра яхты «Андромеда», которую следствие связывает с подготовкой взрывов. По словам сотрудника Федерального ведомства уголовной полиции Германии, на кормовой купальной платформе судна обнаружили глубокие царапины и сколы. Некоторые повреждения достигали двух миллиметров в глубину. Криминалисты считают, что они образовались в результате сильного внешнего воздействия. Предполагается, что именно через эту платформу участники операции могли спускать водолазное оборудование в море. Причины появления повреждений продолжают устанавливать.