В Германии, судя по всему, не намерены устанавливать настоящих заказчиков подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Дипломат считает, что немецкая сторона ограничилась недостаточно убедительной версией о причастности к диверсии исключительно украинских граждан. По его оценке, следствие сосредоточилось на предполагаемых исполнителях, оставив без ответа главный вопрос — кто стоял за организацией взрывов.

«Истинных заказчиков и инициаторов данного преступления выявлять там, похоже, никто не собирается», — заявил Масленников.

Представитель МИД также раскритиковал Еврокомиссию за отсутствие публичной реакции на ход расследования. По его словам, Брюссель, который отвечает в том числе за энергетическую безопасность Евросоюза, предпочёл не вмешиваться в обсуждение обстоятельств диверсии.

Заявление прозвучало 8 ноября, в 15-ю годовщину запуска первой нитки «Северного потока». Газопровод начал работу в 2011 году, однако в сентябре 2022-го взрывы в Балтийском море повредили три из четырёх ниток двух трубопроводов. Оценивая последствия случившегося, Масленников ранее заявил, что диверсия разрушила остатки доверия между Россией и Европой в энергетической сфере.

Тем временем в Гамбурге продолжается процесс над бывшим украинским военным Сергеем Кузнецовым. Как сообщал Life.ru, немецкая прокуратура признала газопроводы гражданскими объектами и заявила, что диверсанты действовали по поручению украинских государственных структур. Киев причастность к произошедшему отрицает, а виновность подсудимого судом пока не установлена.