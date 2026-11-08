«Заказчиков никто не ищет»: Дипломат высказался о расследовании подрывов «Северных потоков»
Масленников: Берлин не намерен искать заказчиков подрыва «Северных потоков»
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В Германии, судя по всему, не намерены устанавливать настоящих заказчиков подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
Дипломат считает, что немецкая сторона ограничилась недостаточно убедительной версией о причастности к диверсии исключительно украинских граждан. По его оценке, следствие сосредоточилось на предполагаемых исполнителях, оставив без ответа главный вопрос — кто стоял за организацией взрывов.
«Истинных заказчиков и инициаторов данного преступления выявлять там, похоже, никто не собирается», — заявил Масленников.
Представитель МИД также раскритиковал Еврокомиссию за отсутствие публичной реакции на ход расследования. По его словам, Брюссель, который отвечает в том числе за энергетическую безопасность Евросоюза, предпочёл не вмешиваться в обсуждение обстоятельств диверсии.
Заявление прозвучало 8 ноября, в 15-ю годовщину запуска первой нитки «Северного потока». Газопровод начал работу в 2011 году, однако в сентябре 2022-го взрывы в Балтийском море повредили три из четырёх ниток двух трубопроводов. Оценивая последствия случившегося, Масленников ранее заявил, что диверсия разрушила остатки доверия между Россией и Европой в энергетической сфере.
Тем временем в Гамбурге продолжается процесс над бывшим украинским военным Сергеем Кузнецовым. Как сообщал Life.ru, немецкая прокуратура признала газопроводы гражданскими объектами и заявила, что диверсанты действовали по поручению украинских государственных структур. Киев причастность к произошедшему отрицает, а виновность подсудимого судом пока не установлена.
В ходе дальнейших слушаний эксперт Федерального ведомства уголовной полиции Германии рассказал о шести точках установки взрывчатки и четырёх местах утечки газа. Позднее суд назначил дополнительные заседания, продлив разбирательство как минимум до июня 2027 года. А 6 ноября на процессе представили результаты осмотра яхты «Андромеда», на корме которой обнаружили глубокие царапины и сколы. По версии следствия, это судно использовалось при подготовке диверсии.
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