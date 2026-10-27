Шесть точек подрыва и четыре утечки: В суде раскрыли детали диверсии на «Северных потоках»

Взрывные устройства на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были размещены в шести местах, однако разрушения, приведшие к утечке газа, зафиксировали только в четырёх точках. Об этом сообщил эксперт Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) на заседании Высшего земельного суда Гамбурга, передаёт корреспондент ТАСС.

Специалист представил суду данные о последствиях взрывов, произошедших 26 сентября 2022 года в Балтийском море неподалёку от датского острова Борнхольм. Тогда повреждения получили три из четырёх ниток двух газопроводов.

Показания эксперта прозвучали на процессе по делу украинца Сергея Кузнецова, которого немецкая прокуратура обвиняет в организации диверсии. По версии следствия, бывший офицер ВСУ руководил группой, доставившей взрывчатку к трубопроводам на арендованной яхте «Андромеда».