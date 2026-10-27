Шесть точек подрыва и четыре утечки: В суде раскрыли детали диверсии на «Северных потоках»
Эксперт ФРГ: Взрывчатку на «Северных потоках» заложили в шести местах
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Взрывные устройства на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были размещены в шести местах, однако разрушения, приведшие к утечке газа, зафиксировали только в четырёх точках. Об этом сообщил эксперт Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) на заседании Высшего земельного суда Гамбурга, передаёт корреспондент ТАСС.
Специалист представил суду данные о последствиях взрывов, произошедших 26 сентября 2022 года в Балтийском море неподалёку от датского острова Борнхольм. Тогда повреждения получили три из четырёх ниток двух газопроводов.
Показания эксперта прозвучали на процессе по делу украинца Сергея Кузнецова, которого немецкая прокуратура обвиняет в организации диверсии. По версии следствия, бывший офицер ВСУ руководил группой, доставившей взрывчатку к трубопроводам на арендованной яхте «Андромеда».
Напомним, 14 октября в Гамбурге начался судебный процесс над Кузнецовым, во время которого немецкая прокуратура квалифицировала подрыв газопроводов как военное преступление. Обвинение утверждает, что диверсионная группа действовала с ведома украинских государственных структур, однако Киев отрицает причастность к произошедшему. Защита потребовала прекратить разбирательство, заявив о процессуальных препятствиях. Позднее адвокат Кузнецова объяснил отказ подзащитного давать показания обязательствами по сохранению военной тайны. По словам юриста, раскрытие служебных сведений может грозить бывшему украинскому военному уголовным преследованием на родине.
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