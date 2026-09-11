Объявлены претенденты на старейшую футбольную премию России «Джентльмен года»

В России стартовало голосование за футбольную премию «Джентльмен года» имени Фёдора Черенкова, которую проводит «Комсомольская правда». Болельщики определят тройку лидеров, после чего победителя выберет экспертное жюри из легенд, топ-менеджеров и журналистов российского футбола.

В лонг-лист претендентов вошли 12 футболистов из клубов РПЛ. К примеру, Станислав Агкацев из «Краснодара» — один из сильнейших вратарей чемпионата и специалист по отражению пенальти. Его игра помогает клубу бороться за высокие места. Арсен Адамов из «Ахмата» отмечается дисциплиной, хладнокровием и умением адаптироваться.

Денис Адамов из «Зенита» благодаря работе и упорству стал основным вратарём команды и внёс вклад в её чемпионский результат. Нино из «Зенита» быстро завоевал уважение болельщиков. Бразилец изучает русский язык и интересуется русской литературой.

Матвей Кисляк из ЦСКА считается одним из самых перспективных молодых игроков России. Он эффективен как в обороне, так и при создании атак. Его партнёр Данил Круговой раскрылся не только как защитник, но и как активный игрок атаки с хорошей скоростью и дриблингом.

Мингиян Бевеев из «Балтики» стал символом команды. Его объём работы и необычные вбрасывания из аута помогли клубу добиться важных результатов. Руслан Литвинов стал первым среди футболистов «Спартака», родившихся в XXI веке, кто провёл более 100 официальных матчей. Его партнёр Наиль Умяров считается одним из самых интеллектуальных игроков РПЛ.

Алексей Миронов из «Ростова» после тяжёлой травмы восстановился и вернул себе место в основном составе. Антон Митрюшкин из «Локомотива» стал одним из лидеров команды в сложный период и вернулся на высокий уровень после непростого этапа карьеры. Иван Сергеев из «Динамо» прошёл путь через все российские футбольные лиги и добрался до главных титулов, сохранив высокую работоспособность, сообщает kp.ru.

Напомним, в прошлом году премии удостоился Андрей Мостовой, который недавно перебрался из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды.

Кстати, Россия сможет выставить четыре клуба в еврокубках сезона-2027/28, если УЕФА снимет отстранение. Чемпион РФ в таком случае начнёт путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.