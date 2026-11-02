Украинские военные могли использовать гуманитарную паузу в Алешках Херсонской области для перегруппировки своих подразделений. Такое предположение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на обвинения украинской стороны в адрес ВС РФ.

«Собственно, такие вопросы скорее надо обращать к нашему военному ведомству. Но здесь с большой долей уверенности можно предположить, что украинские Вооружённые силы также использовали этот период для соответствующей перегруппировки и так далее. Это совершенно обычная практика в таких ситуациях», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что не располагает конкретными сведениями о действиях военных во время прекращения огня. За подробной информацией он рекомендовал обращаться непосредственно в Минобороны России.

Поводом для комментария стало заявление Генштаба ВСУ, обвинившего российские войска в использовании гуманитарной паузы для укрепления позиций. Украинская сторона утверждает, что за время прекращения огня зафиксировала ротацию российских подразделений, усиление антидроновой защиты дорог и подвоз боеприпасов. При этом в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные соблюдали достигнутые договорённости.

Режим тишины в районе Алешек действовал с 27 октября по 1 ноября. Его согласовали для доставки помощи и добровольной эвакуации мирных жителей. Основной этап операции прошёл 30 октября — Life.ru публиковал фотографии гуманитарной миссии непосредственно с места событий.

Ранее Life.ru сообщал о завершении режима тишины в Алешках. По словам российского омбудсмена Яны Лантратовой, обе стороны выполнили обязательства, а взаимодействие с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом планируется продолжить. В свою очередь, первая леди США Мелания Трамп назвала гуманитарную миссию успешной. Она поблагодарила Россию и Украину за сотрудничество и сообщила, что из города удалось эвакуировать около 800 человек.