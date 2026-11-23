Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского за поездки по Европе на фоне масштабного энергетического кризиса в Одессе. По его словам, пока украинский политик проводит зарубежные встречи, жители города уже третьи сутки сталкиваются с отсутствием электричества, отопления и воды.

«В Одессе третий день нет света. Повреждена ключевая инфраструктура, в городе нет ни тепла, ни воды, ни электричества», — написал Боуз в соцсети X.

Журналист также обвинил Зеленского в том, что тот продолжает европейское турне ради затягивания боевых действий. По словам Боуза, украинцы вынуждены мёрзнуть в темноте, пока руководство страны сосредоточено на международных переговорах.

Масштабные отключения в Одессе начались 21 ноября после повреждения энергетической инфраструктуры. Как ранее сообщал Life.ru, из-за проблем с электроснабжением остановились трамваи и троллейбусы, а десятки тысяч жителей остались без коммунальных услуг. Для горожан организовали пункты обогрева и подзарядки телефонов.

Ранее Life.ru рассказывал о поездке Зеленского в Берлин на встречу «коалиции желающих». 19 ноября он прибыл в Германию для переговоров с европейскими лидерами и представителями администрации президента США Дональда Трампа. Среди заявленных целей поездки были укрепление украинской ПВО, получение финансовой и энергетической помощи, а также обсуждение гарантий безопасности. В консультациях участвовали представители более 40 государств.

Кроме того, журналист Александр Юнашев подсчитал продолжительность зарубежных поездок Зеленского за 2026 год. По его данным, украинский политик провёл за границей более 60 дней только в рамках официальных визитов. В этот подсчёт не вошло время на дорогу и неофициальные поездки.