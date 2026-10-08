Один удар и семь месяцев под следствием: В Осетии закрыли дело боксёра Беликова

Уголовное дело в отношении боксёра Давида Беликова, который защитил женщин от мужчины с ножом на похоронах во Владикавказе, прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Спортсмен находился под следствием почти семь месяцев.

По словам руководителя региона, о прекращении уголовного преследования ему доложил министр внутренних дел республики. Меняйло поблагодарил правоохранителей за объективное расследование и учёт всех обстоятельств произошедшего.

История началась 11 марта, когда во Владикавказе мужчина с ножом напал на сотрудниц кейтеринга во время поминального обеда. Ранее судимый за убийство местный житель требовал упаковать ему еду и алкоголь. Получив отказ, он ударил одну из женщин, а позднее вернулся с ножом и начал угрожать расправой.

На крики о помощи откликнулся проходивший мимо Беликов. Спортсмен попытался успокоить агрессора, однако тот двинулся на него с оружием. В ответ боксёр нанёс мужчине один удар. Нападавший получил травмы, а уголовные дела возбудили в отношении обоих участников конфликта.

История вызвала широкий общественный резонанс. За Беликова вступились спортсмены, блогеры и местные жители, считавшие, что он действовал ради защиты женщин. Несмотря на поддержку, расследование продолжалось до октября. Теперь правоохранители пришли к выводу об отсутствии состава преступления в действиях боксёра.

Ранее Life.ru рассказывал, что Сергей Меняйло публично поддержал Беликова и призвал следствие разобраться в ситуации без формального подхода. Позднее глава республики лично встретился со спортсменом и поблагодарил его за поступок. Сам Давид признавался, что не жалеет о вмешательстве в конфликт, хотя опасался за свою спортивную карьеру. Он объяснял, что сознательно рассчитал силу удара, чтобы не причинить нападавшему тяжёлых повреждений.