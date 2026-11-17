Одного из создателей наркоплощадки Hydra приговорили к 10 годам колонии
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Кировский районный суд Перми приговорил одного из создателей крупнейшей русскоязычной площадки по продаже наркотиков Hydra («Гидра») Алексея Байкова к десяти годам колонии строгого режима. Кроме того, осуждённому назначили штраф в размере 4,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из зала суда.
«Суд постановил признать виновным, назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафу в размере 4 млн 800 тыс. рублей. Местом отбывания определить исправительную колонию строгого режима», — огласил приговор судья.
Государственное обвинение требовало для Байкова 18 лет заключения. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Как сообщалось до вынесения приговора, подсудимый полностью признал свою вину.
Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура запросила для Алексея Байкова 18 лет лишения свободы. Материалы дела поступили в пермский суд летом 2026 года после завершения масштабного расследования деятельности Hydra. До этого, в декабре 2024 года, организатор другого преступного сообщества, связанного с площадкой, Станислав Моисеев получил пожизненный срок, а ещё 15 фигурантов были приговорены к заключению на сроки от восьми до 23 лет.