Кировский районный суд Перми приговорил одного из создателей крупнейшей русскоязычной площадки по продаже наркотиков Hydra («Гидра») Алексея Байкова к десяти годам колонии строгого режима. Кроме того, осуждённому назначили штраф в размере 4,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из зала суда.